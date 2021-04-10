PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Ляшко повідомив, коли почнеться вакцинація препаратом CoronaVac

Щеплення проти коронавірусу китайською вакциною CoronaVac може розпочатись 13 квітня. Доставляти препарат із Києва до регіонів почнуть у понеділок.

CoronaVac

– Часовий проміжок між першою та другою дозою CoronaVac становить 14-28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня, – говорить головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

215 тис. доз вакцини CoronaVac розподілять між такими категоріями людей:

  • люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;
  • люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;
  • олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
  • поліцейські.

Прибуття вакцини CoronaVac до України

25 березня до України прибула вакцина CoronaVac. Перша партія китайського препарату від фармацевтичної компанії Sinovac налічувала 215 тис. доз.

Він уже розфасований у шприц, що розрахований лише на одну людину. За попередніми даними, одна доза вакцини коштувала 504 грн.

Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка