Щеплення проти коронавірусу китайською вакциною CoronaVac може розпочатись 13 квітня. Доставляти препарат із Києва до регіонів почнуть у понеділок.

– Часовий проміжок між першою та другою дозою CoronaVac становить 14-28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня, – говорить головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

215 тис. доз вакцини CoronaVac розподілять між такими категоріями людей:

люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

поліцейські.

Прибуття вакцини CoronaVac до України

25 березня до України прибула вакцина CoronaVac. Перша партія китайського препарату від фармацевтичної компанії Sinovac налічувала 215 тис. доз.

Він уже розфасований у шприц, що розрахований лише на одну людину. За попередніми даними, одна доза вакцини коштувала 504 грн.