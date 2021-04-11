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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

697 за добу: скільки людей захворіло на коронавірус у Києві

Станом на ранок 11 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще у 697 осіб. Загалом у столиці зафіксували 176 569 випадків хвороби.

женщина в маске

Хто захворів за добу:

  • 431 жінка – від 18 до 92 років;
  • 243 чоловіки – від 18 до 94 років;
  • 11 дівчаток – від 1 до 17 років;
  • 12 хлопчиків – від 2 місяців до 14 років.

За добу у місті 42 летальних випадки від вірусу, загалом – 3 890.

236 людей подолали коронавірус за день, за увесь час – 111 068.

До лікарень місті за добу госпіталізували 71 хворого на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (207), Дніпровському (150) та Голосіївському (93) районах Києва.

Коронавірус у Києві 11 квітня

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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