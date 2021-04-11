Станом на ранок 11 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще у 697 осіб. Загалом у столиці зафіксували 176 569 випадків хвороби.

Хто захворів за добу:

431 жінка – від 18 до 92 років;

243 чоловіки – від 18 до 94 років;

11 дівчаток – від 1 до 17 років;

12 хлопчиків – від 2 місяців до 14 років.

За добу у місті 42 летальних випадки від вірусу, загалом – 3 890.

236 людей подолали коронавірус за день, за увесь час – 111 068.

До лікарень місті за добу госпіталізували 71 хворого на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (207), Дніпровському (150) та Голосіївському (93) районах Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: