Станом на ранок 11 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще у 697 осіб. Загалом у столиці зафіксували 176 569 випадків хвороби.
Хто захворів за добу:
- 431 жінка – від 18 до 92 років;
- 243 чоловіки – від 18 до 94 років;
- 11 дівчаток – від 1 до 17 років;
- 12 хлопчиків – від 2 місяців до 14 років.
За добу у місті 42 летальних випадки від вірусу, загалом – 3 890.
236 людей подолали коронавірус за день, за увесь час – 111 068.
До лікарень місті за добу госпіталізували 71 хворого на коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (207), Дніпровському (150) та Голосіївському (93) районах Києва.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.