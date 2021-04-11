Південноафриканський штам коронавірусу виявився стійкішим до вакцини компанії Pfizer/BioNTech.

Такого висновку дійшли ізраїльські науковці з Тель-Авівського університету та фахівці мережі медичних установ Клаліт.

Дослідники відібрали аналізи у вакцинованих громадян країни. Частка підтвердження штаму у них виявилася у вісім разів вищою, ніж з-поміж інфікованих, які не отримали щеплення.

За інформацією фахівців, вони очікували отримати лише один випадок даної мутації, але не вісім. Через це дослідники заявили, що південноафриканський штам стійкіший до вакцини, ніж звичайний Covid-19 та британська мутація.

Однак дослідження ще тривають, через що робити фінальні висновки поки зарано.

Штам коронавірусу

У квітні південноафриканський штам коронавірусу зафіксували в Україні.

Про це повідомили у МОЗ.

Детальніше про південноафриканський штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Times of Israel