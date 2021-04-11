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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

У Китаї визнали низьку ефективність своїх вакцин від Covid-19

Вакцини проти коронавірусу китайського виробництва не забезпечують високого рівня захисту від захворювання.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Про це заявив директор Центру з контролю за захворюваннями Китаю Гао Фу під час свого виступу на Національній конференції з вакцин та здоров’ю в Ченду.

Чиновник відзначає, що китайські вакцини не мають високого рівня захисту організму проти коронавірусу. У країні також розглядають можливість змішування препаратів.

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Експерти вважають, що такий крок зможе підвищити їхню ефективність. Британські дослідники вивчають можливість послідовної імунізації комбінацією вакцин від фармацевтичних компаній Pfizer та AstraZeneca.

Вакцинація в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не змішувати різні типи вакцин проти коронавірусу. У ВООЗ відзначають, що ще немає достатньої кількості даних про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами.

Зокрема, фармацевтична компанія AstraZeneca випускає векторний препарат, а компанія CoronaVac – інактивовану вакцину.

25 березня в Україну прибули 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Незабаром цим препаратом почнуть імунізувати українців.

Наступну партію вакцини проти коронавірусу Sinovac Україна очікує у квітні. За попередніми даними, одна доза цієї вакцини обійшлася у 504 грн.

Джерело: AP

Фото: Pexels

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