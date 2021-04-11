Україна увійшла до трійки країн Європи за рівнем смертності від коронавірусу.
Згідно зі статистикою за 10 квітня, у країні виявили 398 летальних випадків від вірусу.
Країна посіла третє місце у антирейтингу за смертністю з-поміж країн Європи.
На другому місці перебуває Росія з 402 новими смертями від коронавірусу.
Лідирує – Польща, у країні 749 громадян померло за добу.
Коронавірус в Україні
Останнім часом в Україні розпочали фіксувати антирекорди за смертям від коронавірусу.
Спочатку кількість летальних випадків була більшою за позначку 300 людей за добу, а потім наблизилася до 400. Водночас зростає й кількість нових випадків хвороби у країні.
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Джерело: Worldometers