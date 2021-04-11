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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Україна увійшла до трійки країн Європи за смертністю від Covid-19

Україна увійшла до трійки країн Європи за рівнем смертності від коронавірусу.

коронавірус

Згідно зі статистикою за 10 квітня, у країні виявили 398 летальних випадків від вірусу.

Країна посіла третє місце у антирейтингу за смертністю з-поміж країн Європи.

На другому місці перебуває Росія з 402 новими смертями від коронавірусу.

Лідирує – Польща, у країні 749 громадян померло за добу.

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Коронавірус в Україні

Останнім часом в Україні розпочали фіксувати антирекорди за смертям від коронавірусу.

Спочатку кількість летальних випадків була більшою за позначку 300 людей за добу, а потім наблизилася до 400. Водночас зростає й кількість нових випадків хвороби у країні.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Worldometers

Фото: Depositphotos

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