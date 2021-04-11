Станом на 11 квітня в Україні та світі ситуація з коронавірусом залишається напруженою. З пандемією на планеті борються за допомогою карантину і вакцинації.

У неділю у світі підтвердили 134 308 070 випадків коронавірусу, за час пандемії 2 907 944 людини померло від хвороби.

В Україні ж загалом виявили 1 853 249 випадків хвороби, вірус забрав життя 37 014 людей.

Найскладнішою ситуація з вірусом SARS-CoV-2 залишається у США, Індії та Бразилії, в Україні – у Києві, Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях.

Згідно зі статистикою за 10 квітня, Україна потрапила до трійки лідерів за кількістю нових смертей від коронавірусу за добу.

Карантин у світі й Україні

У світі деякі країни через складну ситуацією з коронавірусом продовжують посилювати заходи. У Туреччині уряд розглядає запровадження більш жорстких заходів. А Ізраїль завдяки швидким темпам вакцинації послаблює їх.

В Україні діє модель адаптивного карантину. Відповідно до неї, у червоній зоні перебуває Київ та 12 регіонів, 10 – у помаранчевій, 2 – у жовтій.

Вакцинація у світі

Триває у світі й вакцинація від коронавірусу. Науковці досліджують властивості вакцин. Наприклад, ізраїльські дослідники зробили висновок, що південноафриканський штам коронавірусу стійкіший до вакцини від Pfizer/BioNTech.

В Україні ж 377 050 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, за останні добу – 4 048 українців.

Коронавірус в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні не поліпшується.

За останню добу наявність вірусу підтвердилося ще у 12 112 осіб.

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