Станом на ранок неділі, 11 квітня, в Україні виявили загалом 1 853 249 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 12 112 осіб, з яких госпіталізували – 4 694.
За минуло добу одужали понад 5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 235.
За вчора понад 72 тис. особи зробили тестування на коронавірус.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 1 410 860;
- летальних випадків – 37 014.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
Коронавірус в Україні
м. Київ – 697 випадків/530 щеплень;
Вінницька область – 143 випадки/110 щеплень;
Волинська область – 292 випадки/60 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 333 випадки/610 щеплень;
Донецька область – 839 випадків/370 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/60 щеплень;
Закарпатська – 138 випадків/40 щеплень;
Запорізька область – 279 випадків/10 щеплень;
Івано-Франківська область – 110 випадків/88 щеплень;
Київська область – 659 випадків/270 щеплень;
Кіровоградська область – 207 випадків/60 щеплень;
Луганська область – 72 випадки/250 щеплень;
Львівська область – 720 випадків/150 щеплень;
Миколаївська область – 416 випадків/40 щеплень;
Одеська область – 623 випадки/70 щеплень;
Полтавська область – 297 випадків/100 щеплень;
Рівненська область – 277 випадків/150 щеплень;
Сумська область – 638 випадків/40 щеплень;
Тернопільська область – 410 випадків/70 щеплень;
Харківська область – 1 374 випадки/100 щеплень;
Херсонська область – 312 випадків/360 щеплень;
Хмельницька область – 811 випадків/180 щеплень;
Черкаська область – 349 випадків/0 щеплень;
Чернівецька область – 193 випадки/270 щеплень;
Чернігівська область – 489 випадків/60 щеплень.
Коронавірус в Україні 10 квітня
За добу 10 квітня коронавірус в Україні зафіксовано у 17 463 людей. Серед них – 684 дитини та 394 медпрацівники.
Окрім того, до лікарень госпіталізовано 4 709 українців, померли за день 398 людей і одужали 10 722.
Найбільша кількість нових випадків зареєстровано у Києві (1 605), Дніпропетровській 1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях.