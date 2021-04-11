Станом на ранок неділі, 11 квітня, в Україні виявили загалом 1 853 249 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 12 112 осіб, з яких госпіталізували – 4 694.

За минуло добу одужали понад 5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 235.

За вчора понад 72 тис. особи зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 410 860;

летальних випадків – 37 014.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Коронавірус в Україні

м. Київ – 697 випадків/530 щеплень;

Вінницька область – 143 випадки/110 щеплень;

Волинська область – 292 випадки/60 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки/610 щеплень;

Донецька область – 839 випадків/370 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/60 щеплень;

Закарпатська – 138 випадків/40 щеплень;

Запорізька область – 279 випадків/10 щеплень;

Івано-Франківська область – 110 випадків/88 щеплень;

Київська область – 659 випадків/270 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/60 щеплень;

Луганська область – 72 випадки/250 щеплень;

Львівська область – 720 випадків/150 щеплень;

Миколаївська область – 416 випадків/40 щеплень;

Одеська область – 623 випадки/70 щеплень;

Полтавська область – 297 випадків/100 щеплень;

Рівненська область – 277 випадків/150 щеплень;

Сумська область – 638 випадків/40 щеплень;

Тернопільська область – 410 випадків/70 щеплень;

Харківська область – 1 374 випадки/100 щеплень;

Херсонська область – 312 випадків/360 щеплень;

Хмельницька область – 811 випадків/180 щеплень;

Черкаська область – 349 випадків/0 щеплень;

Чернівецька область – 193 випадки/270 щеплень;

Чернігівська область – 489 випадків/60 щеплень.

Коронавірус в Україні 10 квітня

За добу 10 квітня коронавірус в Україні зафіксовано у 17 463 людей. Серед них – 684 дитини та 394 медпрацівники.

Окрім того, до лікарень госпіталізовано 4 709 українців, померли за день 398 людей і одужали 10 722.

Найбільша кількість нових випадків зареєстровано у Києві (1 605), Дніпропетровській 1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях.