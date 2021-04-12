90% педіатрів відмовляються робити щеплення – Комаровський

В Україні 90% педіатрів відмовляються вакцинуватися. Незважаючи на активну рекламу и пропаганду щеплення від коронавірусу. А це ставить під загрозу навіть планову вакцинацію дітей.

Про це заявив лікар Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі.

– Якщо 90% педіатрів відмовляються вакцинуватися, то що можна вимагати від них стосовно вакцинації дітей. Також, що ми будемо робити, коли в рамках медичної реформи вони стануть сімейними лікарями? – зазначив він.

Доктор нарікає, що якщо самі лікарі не щеплені, то, як вони можуть донести інформацію своїм пацієнтам про необхідність щеплень.

У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що медичні працівники перебувають у зоні ризику, тому вони першочергово мають вакцинуватися від коронавірусу, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх пацієнтів.

Крім того, Комаровський не підтримує запровадження сімейної медицини. За його словами, коли у мегаполісах вже була побудована система дитячої та дорослих поліклінік, перемішувати все це було не розумно. Адже так ефективність роботи лікарів падає, через те, що вони навчаються заново, як-то педіатр стає терапевтом.

Як обрати сімейного лікаря

У 2017 році розпочалась медична реформа, яка дає кожному українцеві можливість самостійно обирати лікаря. Хоча реформі вже чотири роки, але питання, як обрати потрібного фахівця, все ще існує.

На думку головного лікаря медичного центру VERUM Вадима Жежери, терапевт – це менеджер здоров’я. Основні функції сімейного лікаря або терапевта – профілактика, діагностика та лікування.

Детальніше про те, як обрати сімейного лікаря, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Євген Комаровський