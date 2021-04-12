PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

90% педіатрів відмовляються робити щеплення – Комаровський

В Україні 90% педіатрів відмовляються вакцинуватися. Незважаючи на активну рекламу и пропаганду щеплення від коронавірусу. А це ставить під загрозу навіть планову вакцинацію дітей.

педіатр

Про це заявив лікар Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі.

– Якщо 90% педіатрів відмовляються вакцинуватися, то що можна вимагати від них стосовно вакцинації дітей. Також, що ми будемо робити, коли в рамках медичної реформи вони стануть сімейними лікарями? – зазначив він.

Доктор нарікає, що якщо самі лікарі не щеплені, то, як вони можуть донести інформацію своїм пацієнтам про необхідність щеплень.

У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що медичні працівники перебувають у зоні ризику, тому вони першочергово мають вакцинуватися від коронавірусу, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх пацієнтів.

Крім того, Комаровський не підтримує запровадження сімейної медицини. За його словами, коли у мегаполісах вже була побудована система дитячої та дорослих поліклінік, перемішувати все це було не розумно. Адже так ефективність роботи лікарів падає, через те, що вони навчаються заново, як-то педіатр стає терапевтом.

Читайте
Ляшко повідомив, коли почнеться вакцинація препаратом CoronaVac

Як обрати сімейного лікаря

У 2017 році розпочалась  медична реформа, яка дає кожному українцеві можливість самостійно обирати лікаря. Хоча реформі вже чотири роки, але питання, як обрати потрібного фахівця, все ще існує.

На думку головного лікаря медичного центру VERUM Вадима Жежери, терапевт – це менеджер здоров’я. Основні функції сімейного лікаря або терапевта – профілактика, діагностика та лікування.

Детальніше про те, як обрати сімейного лікаря, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Євген Комаровський

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка