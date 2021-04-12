Вакцинація проти Covid-19: чи встигне Україна завершити щеплення до 2022 року

4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про затвердження плану вакцинації населення. Цей указ враховує найкращі світові практики.

Не дивно, що в Україні хочуть змінити план вакцинації, адже в останні два місяці кампанія просувається темпами равлика.

Завдання доволі амбітне – вакцинувати переважну частину дорослих до кінця року. Про те, як реалізовуватиметься цей план, Верховній Раді можуть доповісти під час закритого засідання.

Факти ICTV розповідають, наскільки реальні плани влади з вакцинації і на який досвід варто орієнтуватися.

Функціонування і статистика

Допоки в Україні не оприлюднили новий план вакцинації, діє схема з п’яти етапів щеплень від Covid-19. Згідно з ним на кожному етапі зростатиме кількість громадян, які можуть отримати щеплення від коронавірусу.

На першому етапі планували вакцинувати близько 367 тис. осіб, на другому вже близько 3 млн, а на третьому – 7 млн. Загалом можливість безкоштовно вакцинуватися мають надати приблизно 34 млн громадян.

Протягом певного часу за день інколи навіть тисяча людей не отримувала першу дозу вакцини.

Безумовно, це можна було легко пояснити відсутністю належної кількості вакцин. На момент початку вакцинації Україна отримала лише 500 тис. доз Covishield, а згодом ще 215 тис. доз CoronaVac.

Але в квітні Україна очікує отримати більше вакцин за договорами з різними компаніями та в рамках кампанії COVAX.

Влада неодноразово заявляла про те, що створена в Україні система здатна вакцинувати вдесятеро більше людей за добу, аніж ми бачимо нині. Найімовірніше, це правда, адже останнім часом ми спостерігаємо щоденну кількість вакцинацій, що становить понад 10 тис. щеплень на добу.

План вакцинації та нарощування потужностей – це добре, але потрібна ще й потужна система, яка сама по собі зможе забезпечити всіх громадян можливістю зробити щеплення.

Нині вакцинацію проводять у пунктах щеплень, обладнаних у деяких медичних закладах та мобільні бригади з імунізації населення, які мають працювати у населених пунктах з обмеженим доступом до лікарень.

На щеплення потрібно попередньо записуватися або за телефоном 0-800-60-20-19 (і під час запису зазначити дані свого паспорту та ідентифікаційного коду), або ж через портал чи застосунок Дія.

Записатися українці можуть на будь-якому етапі, навіть якщо не належать до груп населення, які у цей час вакцинують. А після цього залишається лише очікувати на повідомлення про те, що до вас дійшла черга.

Попри те, що кількість щеплень зростає, згідно з даними порталу Our World in Data, Україна все одно вакцинувала лише 0,8% населення за майже два місяці.

Такими темпами ми точно не вакцинуємо переважну кількість дорослих до кінця цього року. Тому не дивно, що потрібно звертати увагу на міжнародні практики, які дали результат.

Найкращі практики

Нині серед лідерів успішної вакцинації – Ізраїль та Велика Британія. Ці держави довели, що за невеликий проміжок часу можливо вакцинувати значну частину населення.

У Великій Британії близько 48% громадян отримали першу дозу вакцини, а в Ізраїлі перше щеплення зробили 58,8% жителів країни, і переважна більшість із них отримала вже й другу дозу вакцини.

Нині більшість країн світу намагаються наслідувати досвід Ізраїлю у кампанії з вакцинації, хоча там відносно невелике населення й незначний відсоток людей похилого віку.

Якщо взяти за основу досвід цієї держави, то можна виокремити три ключові чинники, які допомогли б просувати вакцинацію не лише Україні, а й багатьом іншим країнам.

Перший – це наявність чіткого плану і визначення груп ризиків. Україна адекватно підійшла до розподілу вакцин – хто отримає їх раніше, а хто пізніше.

Другий – це поле відповідальності за кожну з груп людей. Наприклад, за лікарів, які працюють в інфекційних медзакладах, відповідають їхні керівники, за осіб похилого віку – сервіси екстреної медичної допомоги тощо.

У такому разі люди розумітимуть, куди їм слід звертатися, якщо вони хочуть вакцинуватися, і не виникатиме скупчення заявок, які доведеться “розгрібати” централізовано.

Крім того, в кожної зони відповідальності має бути можливість не лише приймати заявки на щеплення, а й самій контактувати з громадянами і пропонувати їм час і місце для вакцинації.

Третій урок – централізованість. Фактично відповідальність за постачання вакцини має взяти на себе центральна влада і робити все, щоб забезпечити стабільне постачання препаратів до всіх регіонів країни.

В Україні є намагання це зробити, але, як ми бачимо, нині немає найголовнішого – стабільного забезпечення вакцинами. Але нам обіцяють, що найближчим часом держава отримає більше вакцин.

– Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні, нарешті, підписали важливий контракт із компанією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини, – заявив 6 квітня Зеленський.

У цьому питанні варто звернути увагу й на досвід Великої Британії.

За одними даними, у Великій Британії закупили препаратів для того, щоб щонайменше вистачило для щеплення всього населення. За іншими – держава домовилася про постачання більшої кількості вакцин, аніж потрібно.

Це свідчить про те, що країна намагається забезпечити стабільне постачання вакцин, щоб не втрапити в ситуацію, за якої доведеться призупинити процес через нестачу препаратів. Для України це й досі болюча тема, адже не зрозуміло, скільки вакцин і протягом якого часу наша держава отримає.

Так, ми знаємо про 10 млн за програмою COVAX, 1,9 млн CoronaVac, однак станом на сьогодні у нас немає навіть мільйона доз препарату, а багатьом громадянам скоро доведеться робити ревакцинацію, на яку може не вистачити вакцин.

Також у Великій Британії широка система пунктів щеплень – їх обладнали не лише у медзакладах, а й у фітнес-центрах, на виставкових майданчиках тощо.

Нині важко сказати, наскільки ефективною є українська система пунктів щеплення, адже вона працює не на повну потужність, але, дослухаючись до слів представників МОЗ, ми можемо приблизно зрозуміти, чи зможемо вакцинувати більшу частину дорослого населення.

Прогноз без змін

Якщо уважно придивитися до статистики щеплень з початку кампанії, можна побачити, що ми дуже й дуже відстаємо від інших країн.

Станом на сьогодні ми не можемо вийти навіть на показник у 100 тис. щеплень на тиждень, або понад 14 тис. на добу.

А останні дані показують, що кількість щеплень протягом останнього тижня лише зменшилася. Це можна частково пов’язати з обмеженнями червоної зони у багатьох областях України, через що люди залишаються вдома, а лікарі більше зосереджені на наданні допомоги хворим на Covid-19.

Та й кількість вакцин у нас мізерна. У залишку лише 321 731 доза вакцини.

А тепер спробуємо порахувати, скільки людей потрібно вакцинувати. Відповідно до результатів оцінки населення України на 1 грудня 2019 року, в країні проживає близько 37,289 млн осіб. Ми не можемо підрахувати точної кількості людей віком від 18 років і старше, оскільки там зазначено лише так зване населення раннього працездатного віку (15-24 роки).

Тому візьмемо до розрахунку й громадян віком 15-18 років як таких, які планують вакцинуватися від Covid-19. В такому разі отримаємо 31,533 млн “дорослих” громадян.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, до кінця 2021 року щеплення планують зробити 70% дорослого населення, що нині є рекомендацією для досягнення колективного імунітету.

Тобто до кінця року потрібно вакцинувати близько 22,073 млн українців. А на це знадобиться вдвічі більше доз препарату – тобто 44,146 млн.

Проте в МОЗ занадто оптимістично ставляться до ефективності нашої системи вакцинації.

– Загальна кількість кабінетів щеплень в Україні становить 11,5 тис., в одному кабінеті ми можемо робити приблизно 40-50 щеплень на добу. Тобто країна може робити до 450-500 тис. щеплень на добу. Звісно, наразі задіяні не всі кабінети щеплень. Кількість вакцинацій, на яку ми розраховуємо, – від 5 до 7 млн щеплень на місяць. Цього цілком достатньо, – заявив Степанов під час брифінгу 6 квітня.

А головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що до кінця року потрібно зробити щеплення близько 47 млн людей.

– Мені як санітарному лікарю потрібно організувати близько 47 млн уколів впродовж 2021 року людям старше 18 років. Це можливо організувати лише тоді, коли ми відкриємо всі етапи і буде масове щеплення, – сказав Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

Завдання не те, щоб нереальне, але досить складне. Ляшко говорить про 47 млн щеплень, але поки що виходитимемо з цифри 44,146 млн. Щоб встигнути вакцинувати навіть таку кількість людей до кінця року, необхідно робити близько 167 855 уколів щодня.

Нагальні проблеми

Нині ж за день в середньому роблять приблизно 13 336 щеплень від Covid-19 в найкращий тиждень. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, то до кінця року Україна зробить лише 3,5 млн щеплень. Звичайно, ми не можемо дати точну відповідь, скільки саме громадян отримають першу і другу дозу, але це не перевищуватиме показник навіть у 20% дорослого населення.

І збільшувати потужності потрібно навіть не вдесятеро, а набагато більше. Розрахунки Степанова, найімовірніше, ідеал, а не реальна картина. Тому максимум, на що нам варто розраховувати –150-200 тис. щеплень на добу.

Цього цілком реально досягнути, але починати потрібно вже зараз. Що довше ми чекатимемо – то більшу кількість людей потрібно буде вакцинувати щодня. І це не враховуючи того, що на вихідних кількість щеплень зазвичай зменшується.

Але якщо завтра почати робити по 167 тис. вакцинацій на добу, то наші препарати закінчаться на другий день. Тому нині в нас має бути одна ціль – забезпечити стабільні поставки вакцини протягом року.

Якщо ми наростимо темпи вакцинації, то щомісяця нам буде потрібно близько 5 млн доз препарату. Знову ж таки, за умови, якщо почнемо зараз.

Проте, враховуючи все вищевикладене, навряд чи ми реально зможемо вакцинувати переважну кількість дорослого населення України від Covid-19 і досягти колективного імунітету до кінця року.

Важко уявити, що найближчим часом в Україну прибуде 5 млн доз вакцини і наша система запрацює “на повну потужність”.

Та навіть якщо це станеться, потрібно готуватися до вирішення іншої проблеми – небажання людей вакцинуватися. Опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить про те, що лише 33% українців готові робити щеплення від Covid-19.

Навіть в Ізраїлі та Великій Британії темпи вакцинації пішли на спад близько позначки у 50%. Тобто у багатьох людей й досі немає бажання робити щеплення.

На допомогу нам може прийти лише потужна інформаційна кампанія, але не можна бути впевненим, що навіть її буде достатньо для того, щоб переконати громадян.

Можна констатувати, що Україні необхідне диво, щоб домогтися колективного імунітету від коронавірусу до кінця 2021 року. За рік пандемії ми переконалися, що такого не буває.

Якщо ми продовжуємо нехтувати правилами безпеки – інфекція поширюється. Якщо не турбуємося про постачання вакцин завчасно – їх не буде в достатній кількості для досягнення колективного імунітету.

А якщо ми не наростимо темпи вакцинації, то можна з впевненістю сказати, що виходити з епідемічної кризи будемо ще довго.

Тож, мабуть, не лише в 2021 році нам доведеться жити зі значними обмеженнями.