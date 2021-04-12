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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Covid-19 не помолодшав і люди похилого віку все ще у зоні ризику – МОЗ

В Україні за останній місяць не змінилася вікова структура хворих на Covid-19, а коронавірус не помолодшав.

Covid-19 не помолодшав і люди похилого віку все ще у зоні ризику – МОЗ

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час зустрічі із журналістами 10 квітня.

– Частка хворих у молодших групах не змінилася. На сьогодні, як і раніше, частіше хворіють люди похилого віку, зокрема це група у віці 60+, на них припадає 32% серед усіх захворілих протягом квітня.

На другому місці люди віком 50-59 років. У нас немає чіткої динаміки, яка показує, що у нас помолодшав коронавірус, – зазначив він.

За словами Ляшка, 85% усіх летальних випадків від Covid-19 становлять люди у віковій групі від 60 років. А от щодо дітей до 18 років, то кількість перехворілих зменшилася на 0,5%. Хоча госпіталізація молодших за віком людей, можливо, збільшилася, ці дані у міністерстві будуть пізніше.

Водночас за іншими  даними лікарів, новий штам коронавірусу все ж помолодшав та впливає на молодих людей і дітей. Доктор біологічних наук Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Анна Геращенко стверджує, що новий британський штам викликає важчий стан, довше лікується і небезпечний серйозними наслідками.

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Крім того, Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлений перелік симптомів, на підставі яких сьогодні можна діагностувати Covid-19.

До ознак інфікування належать: температура вище 37,5 °C, сухий кашель, втрата нюху і смаку, відчуття тяжкості в грудях, нежить, задуха, стомлюваність, головний біль, біль в горлі, діарея.

Фото: Depositphotos

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