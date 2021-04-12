У США вважають, що коронавірус вийшов з-під контролю через те, що Китай не надавав оперативного доступу міжнародним експертам у сфері охорони здоров’я.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю одному з телеканалів.

– Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях поширення Covid-19 не робив того, що потрібно було зробити, а саме – в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, обмінюватися інформацією та забезпечити справжню прозорість, – зазначив він.

За словами Блінкена, хвороба вийшла з-під контролю швидше і з більш руйнівними наслідками, ніж могло б бути в іншому разі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала звіт, написаний спільно з китайськими науковцями. У ньому йшлося про те, що коронавірус, ймовірно, передавався від кажанів людині через іншу тварину, і що витік з лабораторії був вкрай малоймовірним.

Після публікації звіту США, ЄС та інші країни закликали Китай надати незалежним експертам повний доступ до всіх даних про спалах хвороби. Держсекретар додав, що важливо отримати більш переконливий звіт про те, як почалася пандемія.

Коронавірус в Україні

Коронавірусна хвороба продовжує поширюватися Україною. Так, станом на 12 квітня в країні зафіксували 7 856 нових випадків інфікування.

За минулу добу одужали понад 5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 287. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (537), Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), та Київській (477) областях.

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Джерело: NBC