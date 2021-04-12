Міністерство охорони здоров’я назвало категорії українців, яких на вакцинацію проти коронавірусу реєструють роботодавці, та оприлюднило для них алгоритм запису.

Самостійно не потрібно записуватися працівникам та мешканцям будинків для літніх людей, працівникам СБУ, Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

– Якщо ви є в переліку – про запис у чергу або ж реєстрацію на щеплення проти Covid-19 залежно від того, який етап вакцинальної кампанії, подбає ваш роботодавець, – зазначили у міністерстві.

Алгоритм запису на вакцинацію від Covid-19 для роботодавців:

Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків. Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації. Керівники закладів готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком. Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я).

Нині в Україні вакцинують усіх медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів та людей, старших 80 років.

Вакцинація в Україні

Станом на 12 квітня в Україні від коронавірусу вакцинували 378 269 осіб, п’ятеро людей отримали дві дози препарату AstraZeneca.

Водночас вакцинація проти коронавірусу китайським препаратом CoronaVac може розпочатись 13 квітня. 215 тис. доз вакцини препарату розподілять між людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає, людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021, олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року та поліцейськими.

Детальніше про вакцинацію проти Covid-19 в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: КМДА