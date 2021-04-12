Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 12 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще у 537 осіб. Загалом у столиці зафіксували 177 106 випадків хвороби.
За останню добу у столиці щеплення від коронавірусу отримали 60 осіб. Загалом в Україні 378 264 людини вакцинувалися проти Covid-19.
Хто захворів
- 304 жінки віком від 20 до 91 років
- 218 чоловіків віком від 19 до 86 років
- 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років
- 9 хлопчиків від 1 до 15 років
У Києві зафіксували 42 летальних випадки від вірусу (загалом 3 932 людей померли від захворювання).
У столиці за останнє добу 76 хворих госпіталізували до лікарень. 287 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах.
148 українців змогли подолати коронавірус (загалом 111 216 осіб вилікувалися від хвороби).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
-
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.