PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

537 випадків за добу: скільки людей захворіло на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 12 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще у 537 осіб. Загалом у столиці зафіксували 177 106 випадків хвороби.

537 випадків за добу: скільки людей захворіло на Covid-19 у Києві

За останню добу у столиці щеплення від коронавірусу отримали 60 осіб. Загалом в Україні 378 264 людини вакцинувалися проти Covid-19.

Хто захворів

  • 304 жінки віком від 20 до 91 років
  • 218 чоловіків віком від 19 до 86 років
  • 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років
  • 9 хлопчиків від 1 до 15 років

У Києві зафіксували 42 летальних випадки від вірусу (загалом 3 932 людей померли від захворювання).

У столиці за останнє добу 76 хворих госпіталізували до лікарень. 287 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах.

Читайте
Ситуація покращується: в Україні виявили 7,8 тис. нових випадків зараження

148 українців змогли подолати коронавірус (загалом 111 216 осіб вилікувалися від хвороби).

Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка