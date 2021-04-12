Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 12 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще у 537 осіб. Загалом у столиці зафіксували 177 106 випадків хвороби.

За останню добу у столиці щеплення від коронавірусу отримали 60 осіб. Загалом в Україні 378 264 людини вакцинувалися проти Covid-19.

Хто захворів

304 жінки віком від 20 до 91 років

218 чоловіків віком від 19 до 86 років

6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років

9 хлопчиків від 1 до 15 років

У Києві зафіксували 42 летальних випадки від вірусу (загалом 3 932 людей померли від захворювання).

У столиці за останнє добу 76 хворих госпіталізували до лікарень. 287 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах.

148 українців змогли подолати коронавірус (загалом 111 216 осіб вилікувалися від хвороби).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: