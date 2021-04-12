Подорожчання Covid-препарату Pfizer та послаблення карантину в Великій Британії. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 12 квітня.

Covid-ситуація в Україні

Наразі у червоній зоні карантину перебувають 11 областей України та Київ. До помаранчевої зони потрапили 10 регіонів. У жовтій зоні – Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

Між тим мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про продовження локдауну або його скасування буде ухвалено в середу, 14 квітня. Нині карантин у столиці офіційно діє з 5 до 16 квітня.

Натомість керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко спрогнозував, що ефект від посиленого карантину в Києві з’явиться через два-три тижні.

Водночас у Житомирі на два місяці послаблюють обмеження для закладів громадського харчування. Кафе та ресторанам дозволять розміщувати літні майданчики та приймати там відвідувачів.

У Закарпатській області запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження в громадах залежно від захворюваності на коронавірус.

За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, в Україні за останній місяць коронавірус не “помолодшав” і люди похилого віку (група у віці 60+) досі у зоні ризику.

Covid-ситуація у світі

Велика Британія з 12 квітня послаблює карантин. Відтак запрацювали перукарні та тренажерні зали.

Водночас Індія тимчасово зупинила експорт ліків від коронавірусу. Таке рішення ухвалили через спалах захворюваності та збільшення попиту на препарат по всій країні.

Між тим ціна на вакцину Pfizer зросла на €7,5. Тепер одна доза препарату коштуватиме €19,5.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала запис на вакцинацію проти коронавірусу на сайті бронювання Doctolib.

У США вважають, що коронавірус вийшов з-під контролю через те, що Китай не надавав оперативного доступу міжнародним експертам у сфері охорони здоров’я.

Водночас у Бутані (королівство в південно-східній Азії) за 16 днів вакцинували 93% населення препаратом AstraZeneca. Загалом у країні прищепили 62% з 800 тис. жителів.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 квітня в Україні виявили 1 861 105 випадків коронавірусу. За останню добу зареєстрували ще 7 856 хворих.

За минулу добу одужали понад 5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 287.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (537), Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), та Київській (477) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.