В Україні ситуація з коронавірусом ще не стабільна, фіксується великий відсоток тяжких форм перебігу хвороби.

Про це розповіла доктор медичних наук, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко під час брифінгу 12 квітня.

– Ситуація не стабільна, одні області виходить з красної зони, інші входять, тому зараз не можна розслаблятися. Люди в країні продовжують помирати, досі фіксують високу кількість важких форм, кисневозалежних та багато госпіталізацій, – зазначила вона.

За словами Чумаченко, люди повинні пам’ятати про заходи безпеки: триматися дистанції від інших людей, носити маски й не збиратися великими компаніями.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 квітня в Україні виявили загалом 1 861 105 випадків коронавірусу, а за добу захворіли 7 856 осіб. До лікарні потрапили 2 770 хворих.

Від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 287 пацієнтів. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (537), Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), та Київській (477) областях.

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