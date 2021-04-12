Після перенесеної коронавірусної інфекції часто страждає пам’ять, сон, здатність концентруватися. Щоб налагодити життєво важливі функції, не впасти в депресію, від того, що забуваєш елементарні речі, були створені незвичайні гаджети.

Каблучка-організатор

Так, каблучка, яку потрібно носити на пальці – своєрідний міні-органайзер біологічних процесів. Вона відстежує частоту серцевих скорочень, фази сну, вимірює температуру тіла. Зібравши всі необхідні дані, девайс вибудовує ваш індивідуальний режим дня. З такою каблучкою будете спати і рухатися стільки, скільки потрібно.

Пластир для бадьорості

Альтернативою кофеїну і напоїв бадьорості може стати пластир, за допомогою якого активується мозок. Термін його дії – чотири години. Як бонус ви отримаєте ще й спокійний сон і підвищення концентрації під час неспання.

Обруч-антистрес

Незвичайний обруч, який крім того, що підтримує волосся, може реєструвати і вимірювати коливання в нейронах мозку. Ці сигнали він перетворює в музику або звуки природи. Все залежить від вашого настрою. При стресі, він запропонує вам фізичні вправи, щоб скинути напругу і роздратування.

Коли пити воду

Всі вже знають, що протягом дня потрібно випивати 1,5-2 л води. Але іноді за роботою або іншими справами про це забувають. Розумна силіконова наклейка на пляшку або склянку миготливою лампочкою нагадає про те, що пора ковтнути цілющої вологи.

А коронавірус і не думає відступати. Вчені прогнозують його розгул ще до кінця року.