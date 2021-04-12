У всьому світі зростає кількість хворих на Covid-19. Лідерами в цих смертельних перегонах стали Індія, Туреччина та США. Перебіг хвороби змінюється в гірший бік, це свідчить про те, що вірус мутує. Отже, зупинити переродження цього монстра можна, тільки перервавши ланцюжок передачі.

Вакцинація – один із дієвих способів це зробити, але ми бачимо, що іноді в діях влади немає логіки, або вона незрозуміла громадянам, які очікують завершення коронавірусної епопеї. Про це Фактам ICTV розповіла лікар-епідеміолог, заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська.

– Якщо враховувати, що в деяких країнах вакцинація ще й не починалася, то у нас все ж рух є, – сказала епідеміолог. – Але рух дуже повільний, і питань з приводу проведення вакцинації з кожним днем ​​стає дедалі більше.

Візьмемо, наприклад, вакцину Covishield / AstraZeneca. Отримано було 500 тис. доз. Планувалося, що ними прищеплять 250 тис. людей. Тобто кожному з них вистачить на два щеплення. Але вже сьогодні Covishield вакциновано 377 050 осіб. Це означає, що більше половини доз вже використано, а Індія припинила експорт вакцини через внутрішній попит. Чим ми вакцинуватимемо людей повторно? Уряд очікує поставок 360 тис. доз AstraZeneca з Південної Кореї, але вони не перекриють потреби повторного щеплення, якщо майже всі 500 тис. доз індійської вакцини підуть на перший укол.

Вакцинуватися ж повторно вакцинами Pfizer-Biontech або CoronaVac/Sinovac не можна. Це вакцини іншого типу. Саме тому інтервал між першою та другою дозами продовжили до 90 днів. Може, за цей час якась підходяща вакцина таки зайде в Україну…

– Тішить, що контракти на постачання вакцин укладені, – каже Людмила Мухарська. – Однак із вакцинацією в країні потрібно щось міняти. Пріоритетність – це важливо. Тому що спочатку треба вакцинувати найбільш вразливі групи населення – людей похилого віку та працівників “першої лінії” – медиків, військових. Але такими темпами ми будемо робити щеплення дуже, дуже довго.

Так, вакцинація триває вкрай повільно. На сьогодні в Україні щеплено трохи більше 1% громадян (в Німеччині – 15%, а в Ізраїлі – до 65%). У лист очікування (додаток “Дія” – Ред.) вже записалося 438 328 людей, але медики не використовують цей список, бо він складений не для самої вакцинації, а для можливості колись записатися на вакцинацію. Все зрозуміло? Не дуже.

Умови вакцинації прописані досить жорстко, тому часто залишається чимало доз в уже відкритих флаконах. І часто є залишки, на які треба знайти клієнта. Тому запрошують людей з категорії, які можуть отримати залишкові дози в першу чергу. Це учасники АТО/ООС, інваліди. Але локдаун, затори на дорогах, інші причини багатьом не дають змоги скористатися цією можливістю, коли треба швидко дістатися до пункту вакцинації.

Сподіваємося, що лікарі знаходять охочих на залишкові дози, але хто знає, як насправді.

Є випадки, коли люди приводять на вакцинацію своїх літніх батьків і хочуть робити щеплення залишками вакцини. А Міністерство охорони здоров’я не дозволяє лікарям цього робити. І вони мають ще одне навантаження – бігати по поверхах поліклінік у пошуках стареньких, коли в пункті сидять трохи молодші, але не пріоритетні. А ці “молоді” можуть завтра захворіти і мати важкий стан. Чи буде їхнім батькам в радість те щеплення, коли їхня дитина потрапить до реанімації?

– Порядок вакцинації повинен бути гнучким, – зазначила Людмила Мухарська. – Тоді справа піде швидше. Якщо вакцини будуть, звичайно.

В Україні. Уже понад рік як почалася пандемія, а дії влади іноді нагадують просто метушню: від закриття середньої та старшої школи, коли молодші школярі йдуть в класи, обмеження пасажирських перевезень муніципальним транспортом за умови повної завантаженості маршруток до цілковитого ігнорування досвіду європейських країн у боротьбі з коронавірусом. Уі дії МОЗ і влади в період пандемії повинні бути продуманими, чіткими і зрозумілими людям. Тоді довіри до них буде більше, і такі заходи, як загальна вакцинація, будуть успішними.

У світі. В Ізраїлі вакцинація пройшла швидко і організовано, тому що там передусім існує довіра до медицини і керівництва країни. Кажуть, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед закупівлею вакцин особисто телефонував вдень і вночі керівництву компанії Pfizer і уточнював всі моменти аж до того, чи можна робити щеплення вагітним і дітям.

Нагадаємо, що китайську вакцину проти коронавірусу CoronaVac можна отримати вже з 13 квітня. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нею будуть вакциновані маломобільні громадяни, які не мають можливості прийти в пункт вакцинації, учасники Олімпіади та Паралімпіади в Японії, учасники ЗНО. Ця вакцина більш зручна у використанні, оскільки її випускають в одноразовому шприці. А отже, залишків не буде. Другу дозу CoronaVac можна отримати через 28 днів після першого щеплення.

Тим часом кількість хворих в Україні трохи зменшилася. Сподіваємося, ця тенденція збережеться.