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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

Ситуація покращується: в Україні виявили 7,8 тис. нових випадків зараження

Станом на ранок понеділка, 12 квітня, в Україні виявили загалом 1 861 105 випадків коронавірусу.

люди в масках

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 7 856 осіб, з яких госпіталізували – 2 770.

За минуло добу одужали понад 5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 287.

За вчора понад 40 тис. особи зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 1 416 215;
  • летальних випадків – 37 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

Коронавірус в Україні

  • м. Київ – 537 випадків;
  • Вінницька область – 159 випадків;
  • Волинська область – 247 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 112 випадків;
  • Донецька область – 327 випадків;
  • Житомирська область – 349 випадків;
  • Закарпатська – 62 випадки;
  • Запорізька область – 260 випадків;
  • Івано-Франківська область – 49 випадків;
  • Київська область – 477 випадків;
  • Кіровоградська область – 149 випадків;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Миколаївська область – 303 випадки;
  • Одеська область – 443 випадки;
  • Полтавська область – 136 випадків;
  • Рівненська область – 174 випадки;
  • Сумська область – 377 випадків;
  • Тернопільська область – 315 випадків;
  • Харківська область – 595 випадків;
  • Херсонська область – 195 випадків;
  • Хмельницька область – 149 випадків;
  • Черкаська область – 385 випадків;
  • Чернівецька область – 168 випадків;
  • Чернігівська область – 255 випадків.

Коронавірус в Україні 11 квітня

За добу 11 квітня коронавірус в Україні зафіксовано у 12 112 людей. Серед них – 524 дитини та 181 медпрацівник.

Окрім того, до лікарень госпіталізовано 4 694 українці, померли за день 235 людей і одужали 5 034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Фото: Depositphotos

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