Станом на ранок понеділка, 12 квітня, в Україні виявили загалом 1 861 105 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 7 856 осіб, з яких госпіталізували – 2 770.

За минуло добу одужали понад 5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 287.

За вчора понад 40 тис. особи зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 416 215;

летальних випадків – 37 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

Коронавірус в Україні

м. Київ – 537 випадків;

Вінницька область – 159 випадків;

Волинська область – 247 випадків;

Дніпропетровська область – 1 112 випадків;

Донецька область – 327 випадків;

Житомирська область – 349 випадків;

Закарпатська – 62 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 49 випадків;

Київська область – 477 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 303 випадки;

Одеська область – 443 випадки;

Полтавська область – 136 випадків;

Рівненська область – 174 випадки;

Сумська область – 377 випадків;

Тернопільська область – 315 випадків;

Харківська область – 595 випадків;

Херсонська область – 195 випадків;

Хмельницька область – 149 випадків;

Черкаська область – 385 випадків;

Чернівецька область – 168 випадків;

Чернігівська область – 255 випадків.

Коронавірус в Україні 11 квітня

За добу 11 квітня коронавірус в Україні зафіксовано у 12 112 людей. Серед них – 524 дитини та 181 медпрацівник.

Окрім того, до лікарень госпіталізовано 4 694 українці, померли за день 235 людей і одужали 5 034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.