Станом на ранок понеділка, 12 квітня, в Україні виявили загалом 1 861 105 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 7 856 осіб, з яких госпіталізували – 2 770.
За минуло добу одужали понад 5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 287.
За вчора понад 40 тис. особи зробили тестування на коронавірус.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 1 416 215;
- летальних випадків – 37 301.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.
Коронавірус в Україні
- м. Київ – 537 випадків;
- Вінницька область – 159 випадків;
- Волинська область – 247 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 112 випадків;
- Донецька область – 327 випадків;
- Житомирська область – 349 випадків;
- Закарпатська – 62 випадки;
- Запорізька область – 260 випадків;
- Івано-Франківська область – 49 випадків;
- Київська область – 477 випадків;
- Кіровоградська область – 149 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 303 випадки;
- Одеська область – 443 випадки;
- Полтавська область – 136 випадків;
- Рівненська область – 174 випадки;
- Сумська область – 377 випадків;
- Тернопільська область – 315 випадків;
- Харківська область – 595 випадків;
- Херсонська область – 195 випадків;
- Хмельницька область – 149 випадків;
- Черкаська область – 385 випадків;
- Чернівецька область – 168 випадків;
- Чернігівська область – 255 випадків.
Коронавірус в Україні 11 квітня
За добу 11 квітня коронавірус в Україні зафіксовано у 12 112 людей. Серед них – 524 дитини та 181 медпрацівник.
Окрім того, до лікарень госпіталізовано 4 694 українці, померли за день 235 людей і одужали 5 034.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.