Київ у червоній зоні. Хворих стає все більше, лікарні – переповнені. Місцевій владі нічого іншого не залишається, як посилити карантинні обмеження і ввести локдаун у столиці. Цього разу не працював навіть громадський транспорт. Проїзд у ньому дозволений лише тим, хто забезпечує життєдіяльність міста.

Але навіть для цих людей спеціальні перепустки швидко закінчились. В українців зникла можливість вільно пересуватись громадським транспортом, а добиратись на роботу якось потрібно. Цим швидко скористались служби таксі, які у перший же день локдауну збільшили тарифи у кілька разів. І доїхати з околиці до центру стало дорожче, ніж перетнути країну потягом.

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Ну і, звичайно, куди ж локдаун в Україні без транспортного колапсу. Затори у перший день суворого карантину були кілометрові.

І якщо таксі під час карантину заробляли гроші, то у громадському транспорті підраховували збитки. А в автобусних парках масово почали звільнятись водії маршруток.

Підприємці аж ніяк не радіють посиленню карантинних обмежень. Малий бізнес продовжує зачинятись. Держава ж і надалі пропонує отримувати компенсацію у розмірі 8 тис. грн.

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Після цього дані перевіряються у Реєстрі Пенсійного Фонду та на рахунок автоматично переводять гроші.

Проте цього разу підприємці відмовляються від цієї допомоги. Адже, вважають, що це не врятує їхній бізнес. А тому вимагають не зачиняти їх.

Але як би там не було, і як би не скаржились українці, ми продовжуємо бити коронавірусні рекорди. Україна навіть вийшла на друге місце за поширенням хвороби у Європі. А у червоній зоні опинились вже 13 регіонів.

Обмеження цього тижня ввели на Хмельниччині та Харківщині. Але вони виявилися не такими суворими – працюватиме транспорт, а учні молодших класів продовжать ходити до школи.

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Епідеміологи ж вважають, що врятувати може тільки жорсткий карантин. До цього ж владу закликає і мер Києва Віталій Кличко. Але у Кабміні чомусь не бачать потреби у таких радикальних діях.

Проте є і хороші новини. Івано-Франківщина послабила обмеження – там стало менше заражень. Окрім того, за даними Національної академії наук, Україна зараз виходить на плато третьої хвилі – тобто цифри щодня будуть приблизно однакові. Після цього, зазвичай, епідемія йде на спад.

Також керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко заявив, що ефект від локдауну у Києві буде помітний через два-три тижні.