Директор Китайского центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу спростував свою заяву про низьку ефективність китайських вакцин.
Гао Фу зазначив, що виникло непорозуміння, а його слова невірно витлумачені.
За словами чиновника, він представляв наукове бачення, яке розглядає збільшення ефективності вакцин шляхом адаптації послідовностей препаратів або введення різних уколів.
– Ступінь захисту всіх вакцин в світі іноді висока, а іноді і низька. Як підвищити їх ефективність – це питання, яке мають розглянути вчені всього світу, – зазначив Гао Фу.
Ефективність китайських вакцин
Скандальну заяву Гао Фу зробив 11 квітня під час свого виступу на Національній конференції з вакцин та здоров’ю в Ченду.
Він розповів, що китайські вакцини не мають високого рівня захисту організму проти коронавірусу і у країні розглядають можливість змішування препаратів.
Джерело: DPA