Директор Китайского центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу спростував свою заяву про низьку ефективність китайських вакцин.

Гао Фу зазначив, що виникло непорозуміння, а його слова невірно витлумачені.

За словами чиновника, він представляв наукове бачення, яке розглядає збільшення ефективності вакцин шляхом адаптації послідовностей препаратів або введення різних уколів.

– Ступінь захисту всіх вакцин в світі іноді висока, а іноді і низька. Як підвищити їх ефективність – це питання, яке мають розглянути вчені всього світу, – зазначив Гао Фу.

Ефективність китайських вакцин

Скандальну заяву Гао Фу зробив 11 квітня під час свого виступу на Національній конференції з вакцин та здоров’ю в Ченду.

Він розповів, що китайські вакцини не мають високого рівня захисту організму проти коронавірусу і у країні розглядають можливість змішування препаратів.

Джерело: DPA