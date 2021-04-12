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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Знімає симптоми Covid-19: у США заявили про успішні випробування препарату

Американська компанія Regeneron Pharmaceuticals успішно завершила третю фазу клінічних випробувань препарату, який різко знижує ризик симптоматичної інфекції Covid-19.

лабораторія

Про це повідомили в компанії, але оголошені Regeneron Pharmaceuticals результати випробувань ще не були опублікували в рецензованому науковому журналі.

Препарат REGEN-COV, який тестували науковці, вводиться підшкірно та складається з двох видів моноклональних антитіл. За результатами дослідження, препарат знизив ризик розвитку симптомів коронавірусу на 81% у людей, які живуть в одному приміщенні з інфікованою людиною.

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Науковці порівняли результати з контрольною групою, що отримала замість препарату плацебо.

Випробування провели спільно з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США. У дослідженні взяли участь близько 1 500 осіб.

Regeneron Pharmaceuticals планує 12 квітня подати заявку на схвалення використання препарату для профілактичного лікування невакцинованих людей, які контактували з SARS-CoV-2, в Управління з контролю за продуктами харчування та ліками США (FDA).

У листопаді 2020 року FDA екстрено дозволило терапію цим препаратом в клініках для лікування дорослих людей з коронавірусом від легкого до помірного ступеня тяжкості перебігу хвороби.

Крім того, у США досліджують ефективність вакцини від коронавірусу у вигляді таблеток. Випробування проводять експерти Дослідницького інституту Чан Сун-Шіонг в Ель-Сегундо у штаті Каліфорнія.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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