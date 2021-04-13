PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

CoronaVac, AstraZeneca і Pfizer: який склад цих вакцин від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило склад вакцин проти коронавірусу, якими щеплюють населення.

вакцина

Експерти МОЗ зазначили, що важливо знати склад препаратів, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

– Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні, – зазначили у міністерстві.

Вакцина AstraZeneca складається модифікованого аденовірусу, L-гістидину або його гідрохлорит моногідрату, ЕДТА, хлориду магнію, етанолу, полісорбату 80, хлориду натрію, сахарози та води для ін’єкцій.

Склад вакцин проти Covid-19 – CoronaVac, AstraZeneca та Pfizer

Вакцина CoronaVac містить інактивований коронавірус, гідроокис алюмінію, гідрофосфати натрію (12-водний та моногідрат), хлорид натрію.

Склад вакцин проти Covid-19 – CoronaVac, AstraZeneca та Pfizer

Вакцина Pfizer, перша партія якої має надійти в Україну вже цього тижня, складається з мРНК, ліпідних частинок, фосфоліпідів, дигідрат фосфатів натрію та калію, хлориду натрію та калію, сахарози та води для ін’єкцій.

Склад вакцин проти Covid-19 – CoronaVac, AstraZeneca та Pfizer

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що 13 квітня в Україні розпочнеться вакцинація препаратом від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac (CoronoVac).

Читайте
Вакцина CoronaVac в Україні: які особливості препарату та як він працює

За його словами, 215 тис. доз, які поставили в Україну, використовуватимуть для щеплень маломобільним групам населення, соцпрацівникам, педагогам, які братимуть участь у проведенні ЗНО, олімпійцям, паралімпійцям, які готуються до олімпіади в Токіо, працівникам Нацполіції, ЗСУ, працівникам критичної інфраструктури.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка