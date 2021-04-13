Склад вакцин проти Covid-19 – CoronaVac, AstraZeneca та Pfizer

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило склад вакцин проти коронавірусу, якими щеплюють населення.

Експерти МОЗ зазначили, що важливо знати склад препаратів, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

– Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні, – зазначили у міністерстві.

Вакцина AstraZeneca складається модифікованого аденовірусу, L-гістидину або його гідрохлорит моногідрату, ЕДТА, хлориду магнію, етанолу, полісорбату 80, хлориду натрію, сахарози та води для ін’єкцій.



Вакцина CoronaVac містить інактивований коронавірус, гідроокис алюмінію, гідрофосфати натрію (12-водний та моногідрат), хлорид натрію.

Вакцина Pfizer, перша партія якої має надійти в Україну вже цього тижня, складається з мРНК, ліпідних частинок, фосфоліпідів, дигідрат фосфатів натрію та калію, хлориду натрію та калію, сахарози та води для ін’єкцій.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що 13 квітня в Україні розпочнеться вакцинація препаратом від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac (CoronoVac).

За його словами, 215 тис. доз, які поставили в Україну, використовуватимуть для щеплень маломобільним групам населення, соцпрацівникам, педагогам, які братимуть участь у проведенні ЗНО, олімпійцям, паралімпійцям, які готуються до олімпіади в Токіо, працівникам Нацполіції, ЗСУ, працівникам критичної інфраструктури.