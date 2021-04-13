Станом на ранок 13 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще в 1 503 осіб. Загалом у столиці зафіксували 178 609 випадків хвороби.
До лікарень столиці госпіталізували 146 пацієнтів із Covid-19 та 491 пацієнта з підозрою на коронавірус та пневмонію.
Серед тих, хто захворів:
- 851 жінка, віком від 18 до 95 років;
- 591 чоловік, віком від 18 до 92 років;
- 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років
Одужали за минулу добу 605 людей (111 821 людина за весь час пандемії). Не змогли подолати хворобу 42 людини (3 974 загалом).
12 квітня в столиці зробили 1,5 тис. щеплень проти Covid-19.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.