PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

За добу в Києві на коронавірус захворіло 1,5 тис. осіб

Станом на ранок 13 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще в 1 503 осіб. Загалом у столиці зафіксували 178 609 випадків хвороби.

коронавірус в україні

До лікарень столиці госпіталізували 146 пацієнтів із Covid-19 та 491 пацієнта з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів:

  • 851 жінка, віком від 18 до 95 років;
  • 591 чоловік, віком від 18 до 92 років;
  • 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років

Одужали за минулу добу 605 людей (111 821 людина за весь час пандемії). Не змогли подолати хворобу 42 людини (3 974 загалом).

12 квітня в столиці зробили 1,5 тис. щеплень проти Covid-19.

Карта поширення коронавірусу в Києві станом на 13 квітня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка