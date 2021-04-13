Станом на ранок 13 квітня коронавірус у Києві підтвердився ще в 1 503 осіб. Загалом у столиці зафіксували 178 609 випадків хвороби.

До лікарень столиці госпіталізували 146 пацієнтів із Covid-19 та 491 пацієнта з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів:

851 жінка, віком від 18 до 95 років;

591 чоловік, віком від 18 до 92 років;

29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років

Одужали за минулу добу 605 людей (111 821 людина за весь час пандемії). Не змогли подолати хворобу 42 людини (3 974 загалом).

12 квітня в столиці зробили 1,5 тис. щеплень проти Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: