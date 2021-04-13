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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Критичний для України добовий приріст госпіталізацій 7 тис. – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що критична межа госпіталізацій хворих Covid-19 в добу – сім тисяч.

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Він прокоментував заяву Михайла Радуцького про критичний рубіж в 40 тис. хворих Covid-19 в добу.

– Зараз головне питання не в кількості захворілих, а в кількості госпіталізованих. Позавчора було дві тисячі, були і по 5-6, але це не за один день. Ситуація складна, ми бачимо збільшення кількості випадків. Але також є стабілізація і позитивна динаміка, зокрема, на Заході України, – зазначив лікар.

Також Ляшко додав, що адаптивний карантин позитивно впливає на ситуацію з поширенням коронавірусу в країні. Наприклад, Закарпатська та Івано-Франківська області вже вийшли з червоної зони. А згодом до них приєднається Чернівецька область.

Нещодавно голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький заявив, що критичною кількістю нових заражень за день для України є 35-40 тис. випадків. Він наголосив, що нова хвиля коронавірусу в Україні відзначається великою кількістю госпіталізацій.

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Коронавірус в Україні

Станом на 13 квітня в Україні виявили 11 680 нових випадків коронавірусу. За добу одужали 14 019, а померли 457.

Найбільше заражень за добу зареєстровано у Києві (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: PavlovskyNews

Фото: Depositphotos

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