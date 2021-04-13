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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Основне джерело інфекцій: ВООЗ хоче заборонити продаж диких тварин на ринках

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках, щоб запобігти поширенню нових захворювань.

ринок

Про це організація зазначила у звіті за 12 квітня. Експерти наголосили, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини. Особлива роль у поширенні належить ссавцям.

– Тварини, особливо дикі, є джерелом більш ніж 70% всіх нових інфекційних захворювань людини, багато з яких викликаються новими вірусами. Дикі ссавці, зокрема, становлять небезпеку через виникнення нових хвороб, – заявили в організації.

ВООЗ досі вивчає кілька версій походження коронавірусу. За попередніми підсумками дослідження щодо походження Covid-19, організація розглядає чотири варіанти появи вірусу у порядку ймовірності.

Перший і найбільш вірогідний варіант – передання Covid-19 від кажанів до людини через другу тварину. На другому місці – передання вірусу напряму від летючих мишей. На третьому – поширення Covid-19 через напівфабрикати. Водночас витік з лабораторії розглядається як малоймовірний варіант.

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Крім того, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав до подальшого розслідування походження Covid-19. Адже для точного висновку потрібно більше даних.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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