Всесвітня організація охорони здоров’я закликає припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках, щоб запобігти поширенню нових захворювань.

Про це організація зазначила у звіті за 12 квітня. Експерти наголосили, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини. Особлива роль у поширенні належить ссавцям.

– Тварини, особливо дикі, є джерелом більш ніж 70% всіх нових інфекційних захворювань людини, багато з яких викликаються новими вірусами. Дикі ссавці, зокрема, становлять небезпеку через виникнення нових хвороб, – заявили в організації.

ВООЗ досі вивчає кілька версій походження коронавірусу. За попередніми підсумками дослідження щодо походження Covid-19, організація розглядає чотири варіанти появи вірусу у порядку ймовірності.

Перший і найбільш вірогідний варіант – передання Covid-19 від кажанів до людини через другу тварину. На другому місці – передання вірусу напряму від летючих мишей. На третьому – поширення Covid-19 через напівфабрикати. Водночас витік з лабораторії розглядається як малоймовірний варіант.

Крім того, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав до подальшого розслідування походження Covid-19. Адже для точного висновку потрібно більше даних.

Джерело: ВООЗ