Локдаун у Запоріжжі та на Полтавщині, заразність британського штаму і новий випадок тромбозу – Факти ICTV підготували головні новини про коронавірус за 13 квітня.

В Україні кількість госпіталізацій хворих на коронавірус скорочується, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Як і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності третьої хвилі і зараз ситуація почала стабілізуватися. Ми бачимо це по всіх регіонах. Кількість госпіталізацій на минулому тижні скоротилася на 2 тис. в порівнянні з попереднім тижнем, – зазначив Степанов на брифінгу.

Натомість у Запоріжжі посилюють карантин, адже ситуація із коронавірусом критична.

Про це повідомив мер міста Володимир Буряк та додав, що медична система Запоріжжя працює на межі можливостей.

– Введення локдауну – непросте рішення. Але краще два-три тижні чітко дотримуватися карантинних обмежень, ніж розтягувати напівзаходи на місяці, – сказав Буряк.

Посилюють карантин і в Полтавській області, адже вона переходить у червону зону з 15 квітня.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС, а про погіршення ситуації в області говорили ще наприкінці березня.

Критичний добовий приріст госпіталізацій для України – це 7 тис. на добу, розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що зараз найважливішим показником є не кількість нових хворих, а кількість госпіталізованих, адже саме вони створюють навантаження на медичну систему.

Коронавірус у світі

Так званий британський штам Covid-19 не погіршує стан пацієнта та перебіг хвороби, але є більш заразним.

Про це свідчать дослідження, опубліковані у наукових журналах The Lancet Infectouse Diseases і The Lancet Public Health.

У Австралії зафіксовано другий випадок тромбозу, який може бути пов’язаний із вакцинацією препаратом AstraZeneсa, повідомляє МОЗ країни.

Тромби знайшли у 40-річної жінки, яка отримала щеплення напередодні, наразі її стан стабільний.

У Великій Британії зафіксували найвищий у квітні добовий приріст хворих на коронавірус – 3,5 тис. нових випадків.

Антирекорд виявили на тлі послаблення карантину, з понеділка в країні відновили роботу бари, ресторани, перукарні та салони краси.

Карантин в Україні

Станом на 13 квітня, у червоній зоні перебуває 11 регіонів – це Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У жовтій зоні лише три області: Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська, решта – у помаранчевій.