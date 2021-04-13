У Бразилії медсестри придумали спосіб, як зменшити відчуття самотності та загубленості пацієнту, який госпіталізований з Covid-19.

Вони взяли дві однакові медичні рукавички, кінчики пальців яких зав’язали та наповнили їх гарячою водою. Медсестри поклали в руки пацієнтів ці рукавиці, які імітують контакт з людиною.

– Це зігріває руку і душу пацієнта. Тим, хто перебуває на межі фізичного і морального виснаження, це дає силу. Це те, що не можуть зробити їхні близькі, яким в карантинних умовах дозволено тільки молитися на відстані, – розповіла медсестра Лідіа Мело, яка запропонувала таким способом підтримувати пацієнтів.

За її словами, самопочуття хворих з Covid-19, які тримали рукавички, покращилося. Пацієнти стали спокійнішими, а рівень сатурації збільшився.

Фотографії з руками пацієнтів в рукавичках опублікувало одне інформаційне агентство у Бразилії і назвало цю ініціативу “Рукою Бога”. Вони набрали понад 200 тис. вподобань та репостів.

Нині Бразилія є лідером у світі за кількістю смертей від Covid-19 за добу. Станом на 13 квітня у країні зафіксували 1 738 летальних випадків. А понад 8 тис. пацієнтів мають серйозні ускладнення від хвороби.

Джерело: Il Messaggero