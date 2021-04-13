PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

“Рука Бога”: як бразильські медсестри допомагають хворим на Covid-19

У Бразилії медсестри придумали спосіб, як зменшити відчуття самотності та загубленості пацієнту, який госпіталізований з Covid-19.

”Рука Бога”: як бразильські медсестри допомагають хворим на Covid-19

Вони взяли дві однакові медичні рукавички, кінчики пальців яких зав’язали та наповнили їх гарячою водою. Медсестри поклали в руки пацієнтів ці рукавиці, які імітують контакт з людиною.

– Це зігріває руку і душу пацієнта. Тим, хто перебуває на межі фізичного і морального виснаження, це дає силу. Це те, що не можуть зробити їхні близькі, яким в карантинних умовах дозволено тільки молитися на відстані, – розповіла медсестра Лідіа Мело, яка запропонувала таким способом підтримувати пацієнтів.

За її словами, самопочуття хворих з Covid-19, які тримали рукавички, покращилося. Пацієнти стали спокійнішими, а рівень сатурації збільшився.

Фотографії з руками пацієнтів в рукавичках опублікувало одне інформаційне агентство у Бразилії і назвало цю ініціативу “Рукою Бога”. Вони набрали понад 200 тис. вподобань та репостів.

Нині Бразилія є лідером у світі за кількістю смертей від Covid-19 за добу. Станом на 13 квітня у країні зафіксували 1 738 летальних випадків. А понад 8 тис. пацієнтів мають серйозні ускладнення від хвороби.

Джерело: Il Messaggero

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка