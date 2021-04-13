Україна може отримати п’ять мільйонів доз вакцини від коронавірусу Hayat-Vax Covid-19 з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Питання обговорили під час візиту офіційної делегації України до ОАЕ за участі віце-прем’єра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова, голови Офісу президента Андрія Єрмака і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

У міністерстві зазначили, що пріоритетним для України є питання постачання вакцини від Covid-19. Зокрема, компанія G4 разом із китайським виробником Sinofarm налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax Covid-19 в ОАЕ.

– На зустрічі обговорили можливість постачання в Україну як мінімум п’яти мільйонів доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько двох мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021 року, а завдяки поетапній розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік на трьох лініях розливу та п’яти автоматизованих лініях пакування, – розповіли у міністерстві.

Для порівняння, компанія Sinopharm поставила 100 млн доз вакцини проти Covid-19 у світі з моменту її запуску восени минулого року.

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Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запропонував компанії G42 Healthcare, яка працює в ОАЕ, розглянути можливість виробництва вакцини проти коронавірусу в Україні.

Україна зацікавлена у досвіді ОАЕ щодо проведення вакцинації, а також готова розширювати кооперацію між країнами у сфері медицини.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України