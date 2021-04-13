Штам коронавірусу, який виявили в Анголі, має 34 мутації. Науковці припускають, що він може бути заразнішим і чинити більший вплив на імунітет людини.

Порівняно з цим варіантом британський і південноафриканський штами мають удвічі менше мутацій.

– Ми виявили новий об’єкт у трьох мандрівників з Танзанії, які разом пройшли тестування в аеропорту у середині лютого. Геноми вірусів, виявлених у них, були практично ідентичні та мали вкрай змінену послідовність спадкової лінії А, – заявили науковці, які вивчали мутацію.

Новий штам коронавірусу отримав тимчасову назву A.VOI.V2.

Хоча було виявлено лише три подібних випадки, і не фіксувалося жодних спалахів захворювання, дослідники продовжують вивчати мутацію та її вплив на організм людини.

Штами коронавірусу

Майже з початку пандемії коронавірусу на планеті почали фіксувати нові мутації вірусу.

Деякі з них, наприклад, британський, призводили до значного погіршення епідситуації.

Детальніше про штами коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Medrxiv