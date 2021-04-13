PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

В Анголі виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями

Штам коронавірусу, який виявили в Анголі, має 34 мутації. Науковці припускають, що він може бути заразнішим і чинити більший вплив на імунітет людини.

В Анголі виявили новий штам коронавірусу з 34 мутаціями

Порівняно з цим варіантом британський і південноафриканський штами мають удвічі менше мутацій.

– Ми виявили новий об’єкт у трьох мандрівників з Танзанії, які разом пройшли тестування в аеропорту у середині лютого. Геноми вірусів, виявлених у них, були практично ідентичні та мали вкрай змінену послідовність спадкової лінії А, – заявили науковці, які вивчали мутацію.

Новий штам коронавірусу отримав тимчасову назву A.VOI.V2.

Хоча було виявлено лише три подібних випадки, і не фіксувалося жодних спалахів захворювання, дослідники продовжують вивчати мутацію та її вплив на організм людини.

Читайте
Південноафриканський штам Сovid-19 стійкіший до вакцини Pfizer - науковці

Штами коронавірусу

Майже з початку пандемії коронавірусу на планеті почали фіксувати нові мутації вірусу.

Деякі з них, наприклад, британський, призводили до значного погіршення епідситуації.

Детальніше про штами коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Medrxiv

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка