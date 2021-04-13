Ситуація з коронавірусів поступово стабілізується. Кількість госпіталізацій зменшується.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

– Ми вийшли на пік захворюваності, пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах, бачимо поліпшення по госпіталізації, – заявив він.

Він підкреслив, що західні області, в яких ще недавно бушувала третя хвиля коронавируса, вже вийшли з “червоної” зони. Він висловив надію, що незабаром і інші регіони в зв’язку з поліпшенням ситуації також вийдуть з “червоної” зони.

– Ми не перемогли ще Covid-19… Але адаптивний карантин працює, – заявив міністр.

Ілюстрацією цього служить факт, що минулого тижня госпіталізацій було вже на дві тисячі менше, ніж до минулих вихідних.

Поряд з цим в Україні потроху прискорився темп вакцинації.