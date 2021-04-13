У Сполучених Штатах Америки рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу американської компанії Johnson&Johnson.

Про це повідомили у прес-службі Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Вакцинацію препаратом призупинили через те, що у шести людей після щеплення розвинулось рідкісне захворювання, пов’язане з тромбами.

– Сьогодні FDA і CDC зробили заяву щодо вакцини Johnson&Johnson проти Covid-19. Ми рекомендуємо зробити паузу в використанні цієї вакцини з міркувань обережності, – зазначили у прес-службі.

Нині дані про побічні ефекти у шістьох вакцинованих в США вивчають. Центр з контролю і профілактики захворювань 14 квітня скличе засідання Консультативного комітету з питань імунізації (ACIP) для подальшого розгляду цих випадків і оцінки їх потенційного значення.

Також вони додали, що зараз ці небажані явища вважаються надзвичайно рідкісними. За даними управляння, в США щеплення препаратом Johnson&Johnson отримали 6,8 млн людей.

Всього зафіксували шість випадків рідкісної і важкої форми тромбозу серед жінок у віці від 18 до 48 років. Симптоми виникали через 6-13 днів після щеплення.

У ЄС цей препарат виробляє бельгійська філія Johnson&Johnson. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) теж розпочало перевірку речовини через випадки тромбозу у вакцинованих людей.

13 квітня також стало відомо, що компанія Johnson&Johnson відкладає застосування своєї вакцини Janssen на території Європи.

– Нам відомо про надзвичайно рідкісне захворювання, яке виникає у людей, що отримали нашу вакцину від коронавірусу . Ми вивчаємо ці випадки з європейськими органами охорони здоров’я. Ми ухвалили рішення відкласти розгортання нашої вакцини в Європі, – заявили компанії.

Крім того, у США вже закрили два центри вакцинації у штатах Північна Кароліна та Колорадо через те, що декілька громадян відчули несприятливі наслідки після щеплення проти коронавірусу препаратом Johnson&Johnson. Серед побічних реакцій на вакцину були нудота та запаморочення.