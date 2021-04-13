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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцинація українців препаратом CoronaVac почнеться 13 квітня – МОЗ

В Україні вакцинація препаратом від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac (CoronoVac) розпочнеться у 13 квітня.

Вакцинація

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня.

– МОЗ закінчило всі процеси перевірки та лабконтролю вакцини і сьогодні розпочинаємо процес вакцинації цією вакциною, – зазначив він.

За його словами, 215 тис. доз, які поставили в Україну, використовуватимуть для щеплень маломобільним групам населення, соцпрацівникам, педагогам, які братимуть участь у проведенні ЗНО, олімпійцям, паралімпійцям, які готуються до олімпіади в Токіо, працівникам Нацполіції, ЗСУ, працівникам критичної інфраструктури.

Степанов додав, що впродовж тижня Україна очікує постачання 117 млн доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX. Цими дозами планують вакцинувати громадян, які перебувають в інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також працівників цих закладів.

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Вакцинація в Україні

Станом на 13 квітня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 388 401 людина. За словами Степанова, цього року МОЗ планує щепити щонайменше 50% громадян для формування колективного імунітету.

Він запевнив, що українська медична система повністю готова до проведення масштабної вакцинації, і єдина проблема полягає в імпорті препаратів до України.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

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