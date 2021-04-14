В Україні кампанія вакцинації стартувала 24 грудня. Нещодавно до країни прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac – щеплення цим препаратом розпочалося 13 квітня.
Першочергово вакцинуватимуть маломобільні групи населення, а також людей з інвалідність і тих, хто за ними доглядає.
Хто також може отримати щеплення
- освітяни, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році;
- олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
- співробітники патрульної поліції.
У МОЗ зазначають, що за кожним щепленим одразу зарезервують другу дозу вакцини CoronaVac з цієї партії – тобто всі, хто зараз вакцинуються цим препаратом гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від коронавірусу.
Термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозових флаконах. Для повної імунізації від Covid-19 потрібно дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Перевозити та зберігати препарат можна при температурі 2−8°C, захищаючи від потрапляння сонячного світла.
Склад вакцини CoronaVac
Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило склад вакцин проти коронавірусу, якими щеплюють населення. У МОЗ зазначили, що варто знати склад препаратів, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.
Зокрема вакцина CoronaVac містить декілька компонентів у своєму складі. Читайте склад вакцини проти коронавірусу CoronaVac на сайті Факти ICTV.