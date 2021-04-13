Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусу. З них до лікарень госпіталізували 2 334 пацієнтів. Загалом за період пандемії захворіли уже 1 872 785 осіб.
Коронавірус 13 квітня – статистика МОЗ
- одужали 1 430 234 особи, за добу – 14 019;
- померли 37 758 пацієнтів, за добу – 457;
- проведено тестувань 8 716 400, за добу – 83 975.
Кількість випадків Covid-19 у регіонах
Найбільше заражень за добу зареєстровано у Києві (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.
- м. Київ – +1 503;
- Вінницька область – +342;
- Волинська область – +329;
- Дніпропетровська область – +706;
- Донецька область – +548;
- Житомирська область – +188;
- Закарпатська – +151;
- Запорізька область – +577;
- Івано-Франківська область – +63;
- Київська область – +818;
- Кіровоградська область – +84;
- Луганська область – +252;
- Львівська область – +838;
- Миколаївська область – +355;
- Одеська область – +795;
- Полтавська область – +794;
- Рівненська область – +422;
- Сумська область – +179;
- Тернопільська область – +365;
- Харківська область – +904;
- Херсонська область – +88;
- Хмельницька область – +382;
- Черкаська область – +673;
- Чернівецька область – +235;
- Чернігівська область – +89.
Вакцинація в Україні
Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 13 квітня 388 401 особа отримала щеплення від коронавірусу.
За останню добу вакцинувалися 10 135 людей. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.