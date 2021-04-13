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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

За добу 11 680 українців захворіли на коронавірус, понад 14 тис. одужали

Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусу. З них до лікарень госпіталізували 2 334 пацієнтів. Загалом за період пандемії захворіли уже 1 872 785 осіб.

коронавірус

Коронавірус 13 квітня – статистика МОЗ

  • одужали 1 430 234 особи, за добу – 14 019;
  • померли 37 758 пацієнтів, за добу – 457;
  • проведено тестувань 8 716 400, за добу – 83 975.
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Кількість випадків Covid-19 у регіонах

Найбільше заражень за добу зареєстровано у Києві (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

  • м. Київ – +1 503;
  • Вінницька область – +342;
  • Волинська область – +329;
  • Дніпропетровська область – +706;
  • Донецька область – +548;
  • Житомирська область – +188;
  • Закарпатська – +151;
  • Запорізька область – +577;
  • Івано-Франківська область – +63;
  • Київська область – +818;
  • Кіровоградська область – +84;
  • Луганська область – +252;
  • Львівська область – +838;
  • Миколаївська область – +355;
  • Одеська область – +795;
  • Полтавська область – +794;
  • Рівненська область – +422;
  • Сумська область – +179;
  • Тернопільська область – +365;
  • Харківська область – +904;
  • Херсонська область – +88;
  • Хмельницька область – +382;
  • Черкаська область – +673;
  • Чернівецька область – +235;
  • Чернігівська область – +89.

коронавірус в Україні

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 13 квітня 388 401 особа отримала щеплення від коронавірусу.

За останню добу вакцинувалися 10 135 людей. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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