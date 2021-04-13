Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусу. З них до лікарень госпіталізували 2 334 пацієнтів. Загалом за період пандемії захворіли уже 1 872 785 осіб.

Коронавірус 13 квітня – статистика МОЗ

одужали 1 430 234 особи, за добу – 14 019;

померли 37 758 пацієнтів, за добу – 457;

проведено тестувань 8 716 400, за добу – 83 975.

Кількість випадків Covid-19 у регіонах

Найбільше заражень за добу зареєстровано у Києві (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

м. Київ – +1 503;

Вінницька область – +342;

Волинська область – +329;

Дніпропетровська область – +706;

Донецька область – +548;

Житомирська область – +188;

Закарпатська – +151;

Запорізька область – +577;

Івано-Франківська область – +63;

Київська область – +818;

Кіровоградська область – +84;

Луганська область – +252;

Львівська область – +838 ;

; Миколаївська область – +355;

Одеська область – +795;

Полтавська область – +794;

Рівненська область – +422;

Сумська область – +179;

Тернопільська область – +365;

Харківська область – +904 ;

; Херсонська область – +88;

Хмельницька область – +382;

Черкаська область – +673;

Чернівецька область – +235;

Чернігівська область – +89.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 13 квітня 388 401 особа отримала щеплення від коронавірусу.

За останню добу вакцинувалися 10 135 людей. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.