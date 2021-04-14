Арахамія пояснив, коли вакцини від Covid-19 з’являться у вільному продажу

Вакцини від коронавірусу у вільному продажу з’являться в Україні не раніше листопада 2021 року.

Про це в інтерв’ю на телеканалі Україна 24 повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

До цього купівля-продаж Covid-вакцин здійснюватимуться лише в рамках державних замовлень.

За словами Давида Арахамії, усі найбільші виробники препаратів проти коронавірусу завантажені на рік вперед.

– Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це фейк. Всі замовлення до листопада – це державні замовлення, – заявив він.

Голова фракції Слуга народу попередив, що шахраї та спекулянти намагаються використати цю ситуацію у своїх цілях.

– Нещодавно приїжджали бізнесмени, просили: дайте нам дозвіл на британську AstraZeneca, яку ми завеземо і продаватимемо людям, які готові заплатити. Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть “дякую”, їдуть і потім зізнаються, що це була афера, немає ніякої AstraZeneca.

Кому не можна вакцинуватися

14 березня Центр громадського здоров’я МОЗ пояснив, кому не можна робити щеплення проти коронавірусу, а також детально роз’яснили усі протипоказання до Covid-вакцинації.

Експерти нагадали, що вакцину від коронавірусу обов’язково потрібно вводити в організм під наглядом лікаря.

У разі алергічної реакції фахівець зможе оперативно надати необхідну допомогу.