За даними ВООЗ, сьогодні 422 мільйони людей в усьому світі страждають на діабет. В Україні кожному десятому ставлять цей діагноз. Останнім часом діабет ІІ типу частіше реєструють у дітей і підлітків.

З огляду на важливість профілактики та діагностики цукрового діабету, Верховна Рада України прийняла постанову про необхідність впровадження міжнародних протоколів надання медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, а також забезпечення хворих дітей приладами контролю цукру і витратними матеріалами коштом державного бюджету.

Цю подію Факти ICTV обговорили з лікарем-ендокринологом Катериною Вакалюк.

Парламент вважає, що потрібно проводити обов’язковий скринінг цукрового діабету під час щорічних медоглядів дітей, для чого необхідно забезпечити медичні заклади спеціальними технічними засобами забору крові й вимірювання рівня цукру в крові.

– Мушу сказати, що в останні роки забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, перебуває на належному рівні й без перебоїв, – сказала Катерина Вакалюк. – Інсуліни закуповуються відмінної якості, очищені. Я не знаю випадків, коли доводилося б робити заміну препарату через дефіцит призначеного раніше.

Звичайно, підкреслила лікар, засоби для постійного контролю рівня цукру в крові повинні бути не тільки у всіх сім’ях, де є хворі діти, а й у тих, де цукровий діабет діагностовано у найближчих родичів. Важливо не пропустити зростання рівня цукру, а отже, розвитку діабету. Тому забезпечення ними хворих дітей коштом держави – це прекрасно.

Що стосується щорічних профілактичних медоглядів, дітей обов’язково приймає ендокринолог. Якщо в родині є хворі на діабет, обов’язково перевіряють і дитину. І відповідальні батьки ставляться до таких відвідин не формально, а серйозно.

– Адже останнім часом на прийом приходить все більше дітей з ожирінням, це згодом може спричинити розвиток діабету ІІ типу, – каже ендокринолог.

Майже одночасно з постановою ВР України, уряд, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook, затвердив нові норми харчування в навчальних закладах. Тепер у шкільних їдальнях не буде сосисок, інших ковбасних виробів, буде істотно обмежена кількість цукру і солі. Також будуть враховані інтереси дітей з особливими дієтичними потребами. Батькам необхідно буде принести відповідну довідку.

– Це чудова новина, – зраділа Катерина Вакалюк.- Діти не повинні їсти чипси, ковбасу та інші промислово перероблені продукти.

У раціоні дітей має бути більше свіжих фруктів, овочів і білкових продуктів (м’ясо і риба). Поряд зі збільшенням рухової активності це буде хорошою профілактикою цукрового діабету і серцево-судинних захворювань.

Контроль за вагою і харчуванням повинен стати обов’язковим для людей, схильних до ожиріння.