Я прищепився, оголосив доктор Євген Комаровський на своєму YouТube-каналі.
Лікар розповів, що щеплення він зробив тією вакциною, яка була запропонована – CoviShield (AstraZeneca). Він поділився зі своїми передплатниками відчуттями після вакцинації.
– Легкий біль у руці після уколу, а все інше в нормі, – сказав Комаровський.
Потім він пожартував з приводу безглуздих звинувачень на його адресу від ботів і закликав народ не боятися щеплення від Covid-19.
Вакцинація в Україні
Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 14 квітня 403 553 українці отримали щеплення від коронавірусу.
За останню добу вакцинувалися 15 152 особи. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Євген Комаровський