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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Доктор Комаровський зробив щеплення вакциною CoviShield

Я прищепився, оголосив доктор Євген Комаровський на своєму YouТube-каналі.

вакцинація від коронавірусу

Лікар розповів, що щеплення він зробив тією вакциною, яка була запропонована – CoviShield (AstraZeneca). Він поділився зі своїми передплатниками відчуттями після вакцинації.

– Легкий біль у руці після уколу, а все інше в нормі, – сказав Комаровський.

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Потім він пожартував з приводу безглуздих звинувачень на його адресу від ботів і закликав народ не боятися щеплення від Covid-19.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 14 квітня 403 553 українці отримали щеплення від коронавірусу.

За останню добу вакцинувалися 15 152 особи. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Євген Комаровський

Фото: Pixabay

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