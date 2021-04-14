Європейське агентство лікарських засобів приступило до нових досліджень вакцини проти Covid-19 від фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Під час досліджень ЕМА проаналізує необхідність введення другої дози вакцини тим людям, які вже отримали перше щеплення.

Оцінка комітету ЕМА дозволить країнам-членам Євросоюзу розглянути ризики, пов’язані з вакцинацією AstraZeneca. Також агентство планує вивчити переваги препарату на тлі побічних ефектів.

Водночас в ЕМА підкреслили, що переваги імунізації AstraZeneca значно перевищують можливі ризики, пов’язані з вакцинацією цим препаратом.

Вакцина від Covid-19

В ЕМА стверджують, що зв’язок між використанням вакцини AstraZeneca та утворенням у людей тромбів можливий. Однак регулятор продовжує рекомендувати препарат для вакцинації людей.

На його думку, переваг від використання цієї вакцини проти коронавірусу більше, ніж ризиків. Хоч побічні ефекти після імунізації цим препаратом фіксують, проте такі випадки зустрічаються рідко.

Джерело: ЕМА