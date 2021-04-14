PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

ЕМА оцінює необхідність другої дози вакцини AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів приступило до нових досліджень вакцини проти Covid-19 від фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Під час досліджень ЕМА проаналізує необхідність введення другої дози вакцини тим людям, які вже отримали перше щеплення.

Оцінка комітету ЕМА дозволить країнам-членам Євросоюзу розглянути ризики, пов’язані з вакцинацією AstraZeneca. Також агентство планує вивчити переваги препарату на тлі побічних ефектів.

Читайте
Кому не можна вакцинуватися від Covid-19: список протипоказань

Водночас в ЕМА підкреслили, що переваги імунізації AstraZeneca значно перевищують можливі ризики, пов’язані з вакцинацією цим препаратом.

Вакцина від Covid-19

В ЕМА стверджують, що зв’язок між використанням вакцини AstraZeneca та утворенням у людей тромбів можливий. Однак регулятор продовжує рекомендувати препарат для вакцинації людей.

На його думку, переваг від використання цієї вакцини проти коронавірусу більше, ніж ризиків. Хоч побічні ефекти після імунізації цим препаратом фіксують, проте такі випадки зустрічаються рідко.

Джерело: ЕМА

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка