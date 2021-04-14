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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Епідемія пішла на спад: Степанов про ситуацію з Covid-19 в Україні

В Україні покращилася та стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу.

Максим Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у соціальний мережах.

– Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних з лікарень перевищило на 22,8% кількість госпіталізованих. Якщо подивитися на рівень госпіталізації, минулого тижня в лікарні потрапили на 2 тис. пацієнтів менше, ніж у позаминулому. Також ми бачимо зниження кількості захворілих, – зазначив Степанов.

Він стверджує, що Україна витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус. Зокрема, у деяких регіонах покращилася ситуація. Наприклад, Івано-Франківська і Закарпатська області вийшли з червоної зони.

Міністр додав, що адаптивний карантин допоміг пережити пік третьої хвилі пандемії в Україні без паніки та з мінімальними обмеженнями.

– Але деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в червоній зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною, – підсумував Степанов.

Водночас НАН України у огляді за 7-13 квітня теж зазначила, що Україна пройшла пік захворюваності Covid-19 і зараз у країні спостерігається зниження кількості нових заражень.

Джерело: Максим Степанов 

Фото: УНІАН

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