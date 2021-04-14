В Україні почала зменшуватися кількість хворих на коронавірус, яким потрібна госпіталізація, але заповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає.

Такі дані оприлюднила Національна академія наук в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7–13 квітня. Зокрема, нових госпіталізацій було на 7% менше, ніж тиждень тому.

Але науковці зазначають, що занепокоєння викликає кількість зайнятих ліжок із подачею кисню, яка зросла одразу на 10%. Крім того, на 9% зросла кількість пацієнтів, які потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Водночас науковці НАН додають, що покращення динаміки госпіталізацій хворих на Covid-19 варто очікувати приблизно через два тижні.

Коронавірус в Україні

У Національній академії наук також заявили, що Україна прошла пік захворюваності на Covid-19. Зокрема, динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує на те, що період плато пройдений і почалося зниження.

Водночас за летальними випадками піковий період в Україні ще не подоланий. Але зменшенення кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

Джерело: НАН