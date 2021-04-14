Американська компанія Pfizer провела дослідження своєї вакцини та не знайшла доказів виникнення ризику тромбоемболічних ускладнень, які могли б виникнути після щеплення їхнім препаратом.

Про це компанія заявила у соціальних мережах.

– Компанія Pfizer провела широку оцінку поточних сукупних показників безпечності вакцини Pfizer/BioNTech BNT162b2, яка не дала підстав зробити висновок, що артеріальні або венозні тромбоемболічні ускладнення з тромбоцитопенією або без неї є ризиком, що асоціюється з використанням нашої вакцини від Covid-19, – зазначили у Pfizer.

Вони додали, що аналізували всі виявлені побічні реакції після щеплення, про які повідомляли до 27 березня 2021 року.

Заява компанії з’явилася після того, як Центр за контролем і профілактикою захворювань та Управління з продовольства і медикаментів США рекомендували призупинити вакцинацію від Covid-19 препаратом компанії Johnson&Johnson. Адже після вакцинації їхнім препаратом у шістьох людей з’явилася рідкісна хвороба, пов’язана із тромбами.

Крім того, компанія Moderna після третього етапу випробувань заявила, що ефективність її вакцини становить 90% через два тижні після введення другої дози. Також захист залишається упродовж шести місяців. Раніше компанія оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1%.

Препарат також ефективний на 95% проти важкого перебігу захворювання. Упродовж року компанія оновлюватиме дані про стійкість антитіл, ефективність проти безсимптомного перебігу хвороби. Moderna також не виявила зв’язку між утворенням тромбів та введенням цієї вакцини.

Водночас Європейська комісія повідомила, що не продовжуватиме контракти з фармацевтичними компаніями, які виготовляють вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Натомість Євросоюз має намір зосередитися на препаратах із використанням технології передання РНК, як-от американські вакцини Pfizer та Moderna.

Джерело: Pfizer Inc, Moderna