У збірнику, випущеному за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ, назвали протипоказання до вакцинації проти Covid-19, а також пояснили, кому можна робити щеплення.

Першочергово не можна вакцинувати людей, молодших, ніж зазначено в інструкції до препарату. Тобто, якщо в документі зазначено, що вакцинація лише від 18 років, то людям до цього віку не можна імунізуватися.

Протипоказання до вакцинації

алергічні реакції на компоненти препарату;

тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини;

гарячка (температура понад 38°C).

Водночас важливо розуміти, що якщо у вас в анамнезі є алергії, це не обов’язково означає, що організм погано відреагує на вакцину, оскільки бувають алергії на різні речовини. У МОЗ зазначають, що алергія могла проявитися не на компоненти саме цього препарату.

Проте вакцину від коронавірусу варто вводити в організм під наглядом лікаря, щоб фахівець міг допомогти у випадку важкої алергічної реакції. Автори збірника наголошують, що люди, які мали тяжку алергічну реакцію після першої дози вакцини, не мають отримувати другу дозу.

Вакцинація після алергії

Вакцинацію проводять медичні працівники, які можуть надати допомогу у випадку прояву алергічної реакції. Вони просять пацієнта побути в лікарні чи амбулаторії ще деякий час. Якщо станеться важка реакція, то медики зможуть надати людині невідкладну допомогу.

Водночас експерти наголошують, що якщо у вас є алергія на пилок чи пил, то імунізуватися можна. Побутова чи сезонна алергії не є протипоказанням для жодної вакцинації. Протипоказання – тяжка алергія на компоненти препарату чи попередню введену дозу вакцини.

Вакцинація під час застуди чи температури

Застуда чи нежить з температурою менше за 38°C не є перешкодою для вакцинації. Проте автори збірника радять українцям зробити вакцинацію в інший час, оскільки ці симптоми можуть бути проявами Covid-19. Для убезпечення від зараження медичних працівників не рекомендовано вакцинуватися в цей час.

Вакцинація людей старшого віку

У МОЗ наголошують, що старший вік – не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу. Крім того, саме ці люди перебувають у групі ризику важкого перебігу захворювання.

Вакцинація після перенесеної ГРВІ

Після ГРВІ чи застуди можна вакцинуватися проти коронавірусу з будь-яким інтервалом, навіть через тиждень після одужання.

Вакцинація ВІЛ-позитивних людей

У збірнику зазначають, що саме люди з цим захворюванням перебувають в групі ризику. Препарати від Covid-19, що дозволені до використання в Україні, належать до інактивованих вакцин. Такі препарати – безпечні для ВІЛ-позитивних людей.

Вакцинація під час бронхіальної астми

Бронхіальна астма не є протипоказанням до імунізації проти коронавірусу. Крім того, астма – це показання для пріоритетної вакцинації. Оскільки люди, які страждають на це захворювання, ризикують важко захворіти чи отримати ускладнення від коронавірусу. Саме з цієї причини експерти наголошують, що цим людям потрібна імунізація.

Відповіді на запитання про вакцинацію від Covid-19 – МОЗ by Юля Захарченко on Scribd

Вакцина від коронавірусу

Американська компанія Pfizer провела дослідження своєї вакцини проти коронавірусу і не знайшла доказів виникнення ризику тромбозу, який міг би проявитися після введення препарату.

У компанії відзначили, що аналізували всі виявлені побічні реакції після вакцинації, про які повідомляли до 27 березня 2021 року.

Заява компанії з’явилася після того, як Центр з контролю та профілактики захворювань та Управління з продовольства і медикаментів США рекомендували призупинити вакцинацію від Covid-19 препаратом компанії Johnson & Johnson, оскільки після введення їхнього препарату у шести людей з’явилася рідкісна хвороба, пов’язана з тромбами.