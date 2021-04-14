Станом на ранок 14 квітня у Києві зафіксовано 1 457 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії у столиці захворіли 180 066 осіб.

За добу 47 пацієнтів померли від ускладнень Covid-19, загалом у Києві зареєстрований 4 021 летальний випадок.

Водночас 713 осіб подолали хворобу за останню добу, за весь час – 112 534.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: