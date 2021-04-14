Станом на ранок 14 квітня у Києві зафіксовано 1 457 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії у столиці захворіли 180 066 осіб.
За добу 47 пацієнтів померли від ускладнень Covid-19, загалом у Києві зареєстрований 4 021 летальний випадок.
Водночас 713 осіб подолали хворобу за останню добу, за весь час – 112 534.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
-
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.