Продовження локдауну в Києві, зниження Covid-заражень в Україні та лідерство країни у смертності від хвороби. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 14 квітня.

Сovid-ситуація в Україні

У Києві продовжили карантин до 30 квітня. Зокрема, транспорт у столиці працюватиме винятково за спецперепустками, а школи та дитсадки будуть закритими.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у місті зросла кількість дітей, хворих на коронавірус, які потребують кисневої підтримки. Так, до лікарень минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з Covid-19.

Водночас у НАН заявили, що в Україні пройдено пік захворюваності на Covid-19. Нині в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.

Однак, за словами науковців, заповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, – зросла на 10% в період з 7 до 13 квітня.

Між тим у державі загалом записалися до листа очікування на вакцинацію 450 тис. людей. Найбільше охочих щепитися у Києві – 137 891.

Україна увійшла в трійку країн Європи за найбільшою смертністю від коронавірусу за добу. Станом на 13 квітня в країні померло 457 осіб. Про це свідчать дані Worldometers.

Covid-ситуація у світі

Компанія Pfizer провела дослідження своєї вакцини й не знайшла доказів виникнення тромбів після щеплення.

Водночас в Італії дві дози вакцини від коронавірусу отримали вже 4 млн осіб. Внаслідок ускладнень від Covid-19 у країні померли 115 тис. осіб.

Окрім того, Європейська комісія не планує продовжувати контракти з виробниками вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Натомість ЄС має намір зосередитися на американських препаратах Pfizer та Moderna.

У світі за весь період пандемії на коронавірус захворіли 137,3 млн осіб. Одужали понад 110 млн людей, померли – близько 2,9 млн. Про це свідчать дані Worldometers.

У трійку лідерів за кількістю інфікованих входять США (32 млн), Індія (13,6 млн) та Бразилія (13,5 млн).

Коронавірус в Україні

Станом на 14 квітня в Україні зареєстрували 14 553 нових випадки коронавірусу. Загалом інфікувалося 1 887 338 українців.

За добу від коронавірусу померло 467 осіб, одужало – 12 384.

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

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