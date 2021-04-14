Нині існують різні методи контрацепції. Проте важливо знати, які з них підходять для організму та є захистом від різних захворювань.

Про це розповів Фактам ICTV акушер-гінеколог Андрій Устинов у програмі Є здорове питання. За його словами, жоден метод контрацепції не є ефективним на 100%, проте можна підібрати найбільш комфортні та безпечні методи для жінки і чоловіка.

– Найчастіше пацієнтки використовують комбіновані оральні контрацептиви, внутрішньоматкову спіраль (жінки середнього віку, які вже народили), сперміциди – введення у піхву свічок або крему, які містять спеціальні речовини, що здатні знищувати сперматозоїди на слизовій піхви жінки, – зазначив лікар.

За словами лікаря, оральна контрацепція підходить практично всім. Проте цей метод не захищає жінку від інфекцій, які передаються статевим шляхом, як-то гонорея, трихомоніаз, хламідіоз.

Але варто зазначити, що перед використанням комбінованих оральних контрацептивів жінці обов’язково потрібно відвідати лікаря та обстежити організм: зробити скринінгове профілактичне дослідження органів черевної порожнини, перевірити згущення крові, роботу нирок та печінки.

Устинов стверджує, що цей метод контрацепції може викликати тромбоз, який призводить до інфаркту та інсульту. Тому жінкам, які палять та мають хронічні захворювання печінки, нирок, серцево-судинної системи, нервової системи, заборонено їх приймати.

– Якщо ж під час приймання оральних контрацептивів жінка відчуває головні болі, погіршення загального самопочуття, варто проконсультуватися з лікарем та припинити приймати ці препарати. Ці симптоми можуть свідчити про ризик появи тромбозу. Але, коли жінка перестає приймати контрацептиви, побічні ефекти зникають, – додав лікар.

Водночас певні обмеження є і у застосуванні внутрішньоматкової спіралі. Так, її може використовувати жінка, яка вже народила, адже після пологів у неї ширшає цервікальний канал шийки матки, що сприяє легкому введенню спіралі.

Також для контрацепції використовують внутрішньоматкові ковпачки. Проте лікар стверджує, що ефективність такого методу низька.

– Можна використовувати презервативи, бар’єрні методи, сперміциди, свічки, креми, оральні контрацептиви. Все залежить від самої жінки, її статевого життя та загального стану, – підсумував гінеколог.

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