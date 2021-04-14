У Києві зросла кількість дітей, хворих на коронавірус, які потребують кисневої підтримки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За ого словами, до лікарень минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом коронавірус. А також 311 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

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– Як бачимо, не зменшується, на жаль, кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4 261 хворий на коронавірус. 3 173 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 728 людей. Під апаратами ШВЛ – 65 хворих, – зазначив Віталій Кличко.

Також він наголосив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. У стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок 14 квітня у Києві зафіксовано 1 457 нових випадків коронавірусу, до лікарень госпіталізували 225 пацієнтів. За весь період пандемії у столиці захворіли 180 066 осіб.

За добу 47 пацієнтів померли від ускладнень Covid-19, загалом у Києві зареєстрований 4 021 летальний випадок.

Водночас 713 осіб подолали хворобу за останню добу, за весь час – 112 534.