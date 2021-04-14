В Україні пройдено пік захворюваності Covid-19. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.
Про це заявила Національна академія наук України в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7–13 квітня 2021 року.
Науковці стверджують, що у період з 7 до 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень за добу. Вони наголосили, що офіційна статистика може дещо спотворювати дані через нерегулярність внесення застарілих випадків.
– Динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження, – зазначили вчені.
Водночас вони додали, що за летальними випадками піковий період в Україні ще не подолано, а початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.
Крім того, науковці вказали в огляді, що найчастіше коронавірус підтверджують у людей від 50 до 69 років – вони становлять 20,1% від усіх хворих.
Найчастіше госпіталізують громадян у віці від 60 до 69 років, а найвища смертність серед людей 60-79 років (60,7%). Найменше заражень припадає на дітей (близько 10%).
– Аналіз вікової структури інфікованих, хворих і померлих показав, що у порівнянні з осінньою хвилею кардинальних змін не відбулося. Кількість чоловіків в летальній статистиці знизилася з 53,3% у вересні до 46,9% у березні, при цьому частка чоловіків, які були інфіковані або госпіталізовані, залишалася постійною протягом всього періоду, близько 40%, – кажуть вчені.
Коронавірус в Україні
Станом на 14 квітня в Україні зафіксували 14 553 нові випадки коронавірусу. До лікарні потрапили 5 063 людини. Водночас побороли хворобу – 12 384 пацієнтів, померли – 467.
Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
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