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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Україна пройшла пік захворюваності на Covid-19 – НАН

В Україні пройдено пік захворюваності Covid-19. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.

Коронавірус, карантин

Про це заявила Національна академія наук України в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7–13 квітня 2021 року.

Науковці стверджують, що у період з 7 до 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень за добу. Вони наголосили, що офіційна статистика може дещо спотворювати дані через нерегулярність внесення застарілих випадків.

– Динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження, – зазначили вчені.

Водночас вони додали, що за летальними випадками піковий період в Україні ще не подолано, а початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

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Крім того, науковці вказали в огляді, що найчастіше коронавірус підтверджують у людей від 50 до 69 років – вони становлять 20,1% від усіх хворих.

Найчастіше госпіталізують громадян у віці від 60 до 69 років, а найвища смертність серед людей 60-79 років (60,7%). Найменше заражень припадає на дітей (близько 10%).

– Аналіз вікової структури інфікованих, хворих і померлих показав, що у порівнянні з осінньою хвилею кардинальних змін не відбулося. Кількість чоловіків в летальній статистиці знизилася з 53,3% у вересні до 46,9% у березні, при цьому частка чоловіків, які були інфіковані або госпіталізовані, залишалася постійною протягом всього періоду, близько 40%, – кажуть вчені.

Коронавірус в Україні

Станом на 14 квітня в Україні зафіксували 14 553 нові випадки коронавірусу. До лікарні потрапили 5 063 людини. Водночас побороли хворобу – 12 384 пацієнтів, померли – 467.

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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