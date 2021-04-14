В Україні пройдено пік захворюваності Covid-19. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.

Науковці стверджують, що у період з 7 до 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень за добу. Вони наголосили, що офіційна статистика може дещо спотворювати дані через нерегулярність внесення застарілих випадків.

Про це заявила Національна академія наук України в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7–13 квітня 2021 року.

– Динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження, – зазначили вчені.

Водночас вони додали, що за летальними випадками піковий період в Україні ще не подолано, а початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

Крім того, науковці вказали в огляді, що найчастіше коронавірус підтверджують у людей від 50 до 69 років – вони становлять 20,1% від усіх хворих.

Найчастіше госпіталізують громадян у віці від 60 до 69 років, а найвища смертність серед людей 60-79 років (60,7%). Найменше заражень припадає на дітей (близько 10%).