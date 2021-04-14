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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Україна у трійці лідерів серед країн Європи за смертністю від Covid-19

Коронавірус продовжує поширюватися світом. Так, Україна увійшла в трійку країн Європи за смертністю від коронавірусу за добу.

Лікарня

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Станом на 13 квітня перше місце за кількістю смертей від Covid-19 за добу посіла Польща (644), друге – Італія (476), а третє – Україна (457).

Водночас за кількістю виявлених випадків інфікування Covid-19 лідерами у Європі є Франція (39 113), Італія (13 447), Польща (13 227), Україна (11 680) та Німеччина (10 772).

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Серед 213 країн світу Україна посіла 11 місце за кількістю нових випадків коронавірусу за добу. У трійці антилідерів – Індія (понад 185 тис.), Бразилія (понад 80 тис.) та США (понад 77 тис.).

За весь час пандемії на коронавірус захворіли понад 138 млн людей. Змогли перемогти цю хворобу – понад 111,1 млн, а від ускладнень померли 2,8 млн жителів.

Активних випадків за 13 квітня у світі –  понад 24 млн, із них серйозні або критичні – понад 106 тис.

Коронавірус в Україні

Cтаном на 14 квітня в Україні зафіксували 14 553 нові випадки коронавірусу. Загалом за період пандемії інфікувалося 1 887 338 осіб.

За добу одужали 12 384 пацієнтів, а померли – 467. Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Worldometers

Фото: Dreamstime

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