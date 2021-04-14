Україна у трійці лідерів серед країн Європи за смертністю від Covid-19

Коронавірус продовжує поширюватися світом. Так, Україна увійшла в трійку країн Європи за смертністю від коронавірусу за добу.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Станом на 13 квітня перше місце за кількістю смертей від Covid-19 за добу посіла Польща (644), друге – Італія (476), а третє – Україна (457).

Водночас за кількістю виявлених випадків інфікування Covid-19 лідерами у Європі є Франція (39 113), Італія (13 447), Польща (13 227), Україна (11 680) та Німеччина (10 772).

Серед 213 країн світу Україна посіла 11 місце за кількістю нових випадків коронавірусу за добу. У трійці антилідерів – Індія (понад 185 тис.), Бразилія (понад 80 тис.) та США (понад 77 тис.).

За весь час пандемії на коронавірус захворіли понад 138 млн людей. Змогли перемогти цю хворобу – понад 111,1 млн, а від ускладнень померли 2,8 млн жителів.

Активних випадків за 13 квітня у світі – понад 24 млн, із них серйозні або критичні – понад 106 тис.

Коронавірус в Україні

Cтаном на 14 квітня в Україні зафіксували 14 553 нові випадки коронавірусу. Загалом за період пандемії інфікувалося 1 887 338 осіб.

За добу одужали 12 384 пацієнтів, а померли – 467. Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.