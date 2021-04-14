Дослідження показали, що коронавірус вражає всі системи організму, і навіть після одужання наслідки можуть проявлятися протягом тривалого часу. Повернути людину до повноцінного життя якомога скоріше – надзвичайно важливе завдання.

Саме тому нині велика увага приділяється не лише лікуванню Covid-19, а й реабілітації постковідних пацієнтів. Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Нещодавно набрав чинності Закон про реабілітацію у сфері охорони здоров’я, який забезпечив законодавче підґрунтя для впровадження сучасних підходів у наданні реабілітаційної допомоги. Та, зважаючи на реалії сьогодення, МОЗ запропонував Національній службі здоров’я виокремити пакет послуг в рамках програми медичних гарантій, який передбачатиме надання послуг з реабілітації після перенесеного Covid-19.

Розроблено також стандарти медичної допомоги з реабілітації пацієнтів, що перенесли коронавірусну інфекцію. До загальної реабілітації уже залучено 337 медичних закладів МОЗ. На їх базі можна проводити і постковідні реабілітаційні заходи.

– В регіонах уже отримали завдання визначити мережу медичних закладів, що підпорядковані МОЗ, зокрема і профільні санаторії, в яких будуть надавати послуги з реабілітації пацієнтів, що перенесли Covid-19, – сказав Степанов.

Реабілітаційні установи в деяких обласних центрах уже почали приймати пацієнтів з важкими наслідками коронавірусної інфекції. Так, у Державному науково-практичному центрі Реабілітація в Ужгороді вже 6 пацієнтів з ураженням легеневої системи пройшли повний курс, зараз у центрі перебувають 28 людей.

– Дуже важливо, щоб у закладі була мультидисциплінарна команда для надання реабілітаційної допомоги, – підкреслив міністр.

В Ужгородському центрі є і необхідна матеріально-технічна база, і кадри, що мають досвід реабілітації людей після важких пневмоній. Отже, центр відповідає усім критеріям, що висуваються для медзакладів, які претендують на участь у програмі постковідної реабілітації. Міністр зауважив, що й у Вінниці є певні успіхи в цьому напрямку.

Окрім медичних закладів, науково-практичних центрів, до реабілітації постковідних пацієнтів будуть залучені й наукові інститути МОЗ, Національної академії медичних наук України, а також профільні санаторії, що підпорядковані Міністерству.

Плани у Міністерства великі. А як вони фінансуватимуться?

– Зараз ми використовуємо наявні кошти, що виділені на загальну реабілітацію, – сказав Максим Степанов. – Але ми сподіваємося на додаткове фінансування такої важливої справи, як відновлення здоров’я наших громадян, що подолали важку хворобу. Уряд має знайти кошти на це.

Перебування на реабілітації для пацієнтів безкоштовне. Міністр висловив сподівання, що це стосуватиметься і санаторіїв МОЗ.

– У санаторіях, яким затвердять реабілітаційний постковідний пакет, перебування буде безкоштовним, – сказав міністр. – Задум такий. Звісно, що в багатьох областях України нині є не тільки державні, а й приватні санаторії. Їх теж долучають до реабілітаційної програми. Так, санаторії Прикарпаття усіх форм власності уже пропонують постковідні комплексні лікувально-діагностичні процедури.

Що потрібно для того, аби потрапити на реабілітацію

– Достатньо направлення сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, у залежності від того, яка система організму постраждала, – запевнив Степанов. – Не потрібно додатково здавати ПЛР-тести. Нічого іншого.

Якщо ви перенесли коронавірус легко, це не значить, що наслідків хвороби немає. Пройдіть обстеження, на всякий випадок. Читайте про це докладіше в матеріалах Факти ICTV.