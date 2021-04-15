Більше третини мешканців Києва, а саме 37%, заявили, що вже перехворіли на коронавірус.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг. Так, 64% опитаних стверджують, що отримали позитивний тест.

35% спостерігали у себе симптоми Covid-19, але тесту не робили. За даними опитування, 42% людей повідомили, що легко перенесли захворювання, 42% – середньо, а 9% – важко. Водночас не хворіли на коронавірус – 60% респондентів.

Крім того, 60% людей стверджують, що особисто знають людей, які хворіють на Covid-19. Ще 42% зазначили, серед людей, яких вони особисто знали є ті, хто помер від захворювання. 57% сказали, що в їх оточенні не було летальних випадків від коронавірусу.

– За останні місяць майже удвічі зросла кількість тих, хто висловив бажання особисто зробити щеплення від коронавірусу (з 27% до 50%). 48% не готові вакцинуватися. Найбільше останніх серед молодої вікової категорії, – додали у звіті опитування.

Опитування провели 10-11 квітня 2021 року серед 1 200 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95, не більше 2,8%.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 квітня в Україні виявили 16 427 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 433 людини. 11 148 людей одужали за останній день.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

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Джерело: Соціологічна групиїа Рейтинг